Survivor 1. dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu? (19 Ocak)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

19 Ocak 2026 tarihli bölümde yarışmacılara uygulanan sıra dışı ceza, Survivor tarihinde bir ilk olarak dikkat çekti. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?, ilk eleme adayı kim oldu? ve Bil Bakalım oyununda kazanan taraf hangisiydi? Survivor Ünlüler – Gönüllüler'de yaşananlar merak konusu oldu. Peki, 19 Ocak Erkekler haftasında Survivor'da kim eleme adayı oldu? Dokunumazlığı ve Bil Bakalım oyunlarını hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR'DA HAFTANIN 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Eren oldu.

BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Ünlüler – Gönüllüler'de oynanan Bil Bakalım oyunu, yarışmaya damga vurdu. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında oynanan mücadelede kazanan taraf Kırmızı Takım (Ünlüler) oldu. Oyunu kazanan Kırmızılar, ödül olarak iki dilim pizza kazanarak büyük sevinç yaşadı.

SURIVOR'DA BİR İLK: BÖCEK CEZASI

Oyun sonrası konuşan Acun Ilıcalı, Bil Bakalım oyununun kaybedenleri için uygulanacak cezayı açıkladı. Ilıcalı, içerisinde çok sayıda böcek bulunan bir fanusu yarışmacılara göstererek, bu cezanın Survivor tarihinde ilk kez deneneceğini ifade etti.

KAYBEDEN TAKIMA ZOR ANLAR

Bil Bakalım oyununu kaybeden Mavi Takım (Gönüllüler), böceklerin bulunduğu alana yakın bir noktada portakal suyu içmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, görevi yerine getirmeyen yarışmacıların bir sonraki ödül oyunundan faydalanamayacağını da açıkça belirtti.