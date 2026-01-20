CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Survivor 1. dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu? (19 Ocak)

Survivor 1. dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu? (19 Ocak)

19 Ocak 2026 Survivor Ünlüler-Gönüllüler bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmada ilk kez uygulanan böcek cezası sosyal medyada gündem oldu. Peki 1. dokunulmazlığı hangi takım kazandı?, kim eleme adayı oldu? ve Bil Bakalım oyununu kazanan takım hangisi oldu? İşte Survivor’da yaşanan son gelişmeler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 08:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Survivor 1. dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu? (19 Ocak)

19 Ocak 2026 tarihli bölümde yarışmacılara uygulanan sıra dışı ceza, Survivor tarihinde bir ilk olarak dikkat çekti. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?, ilk eleme adayı kim oldu? ve Bil Bakalım oyununda kazanan taraf hangisiydi? Survivor ÜnlülerGönüllüler'de yaşananlar merak konusu oldu. Peki, 19 Ocak Erkekler haftasında Survivor'da kim eleme adayı oldu? Dokunumazlığı ve Bil Bakalım oyunlarını hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR'DA HAFTANIN 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Eren oldu.

BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Ünlüler – Gönüllüler'de oynanan Bil Bakalım oyunu, yarışmaya damga vurdu. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında oynanan mücadelede kazanan taraf Kırmızı Takım (Ünlüler) oldu. Oyunu kazanan Kırmızılar, ödül olarak iki dilim pizza kazanarak büyük sevinç yaşadı.

SURIVOR'DA BİR İLK: BÖCEK CEZASI

Oyun sonrası konuşan Acun Ilıcalı, Bil Bakalım oyununun kaybedenleri için uygulanacak cezayı açıkladı. Ilıcalı, içerisinde çok sayıda böcek bulunan bir fanusu yarışmacılara göstererek, bu cezanın Survivor tarihinde ilk kez deneneceğini ifade etti.

KAYBEDEN TAKIMA ZOR ANLAR

Bil Bakalım oyununu kaybeden Mavi Takım (Gönüllüler), böceklerin bulunduğu alana yakın bir noktada portakal suyu içmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı, görevi yerine getirmeyen yarışmacıların bir sonraki ödül oyunundan faydalanamayacağını da açıkça belirtti.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de son aday Mateta!
G.Saray'da Noa Lang pazarlıkları!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CHP'nin hezeyana dönüşen Suriye politikası! PYD'ye terör örgütü diyemediler
F.Bahçe'den Wissa hamlesi!
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
''Hak yerini buldu'' ''Hak yerini buldu'' 07:17
G.Saray'da gündem Magassa! G.Saray'da gündem Magassa! 02:50
G.Saray'da gündem Magassa! G.Saray'da gündem Magassa! 02:49
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Rafa Silva... Beşiktaş'ta flaş gelişme! Rafa Silva... 02:01
Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi... Szymanski ayrılığı kesinleşti! Bonservisi... 02:01
Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik Yalçın: Şu ana kadar 7 transfer yapabilirdik 02:01
Daha Eski
Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok! Galatasaray’dan Torreira’ya vize yok! 02:01
Lovik, Trabzonspor için geldi! Lovik, Trabzonspor için geldi! 02:01
Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'ta ayrılık! Anlaşma sağlandı 02:01
Beşiktaş 90+5'te galip! Beşiktaş 90+5'te galip! 02:01
G.Saray'ın transferi A. Madrid'den! G.Saray'ın transferi A. Madrid'den! 02:01
En-Nesyri'den Ada'ya ret! En-Nesyri'den Ada'ya ret! 02:01