Bugün kuryeler çalışıyor mu? İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak'ta kuryelerin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Motokuryeler sipariş getiriyor mu, İstanbul'da kurye yasağı var mı? Alınan son kararlar ve güncel durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün siparişler geliyor mu? 20 Ocak İstanbul'da kuryeler çalışıyor mu, motokuryeler trafiğe çıkabiliyor mu? Kar yağışı sonrası alınan kararlar, yasaklar ve güncel kurye durumu hakkında tüm merak edilenler…

İSTANBUL'DA BUGÜN KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle alınan trafik tedbirlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan duyuruda, ağır tonajlı araçlar ve motokuryeler için uygulanan trafiğe çıkış yasağının kademeli olarak sona ereceği bildirildi. Açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle saat 10.00 itibarıyla trafiğe çıkışı yasaklanan ağır tonajlı kamyonlar, bugün saat 16.00'dan itibaren yeniden trafiğe çıkabilecek. Ancak motokuryeler için uygulanan yasak, güvenlik gerekçesiyle 20 Ocak Salı günü saat 10.00'a kadar devam edecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU: KAR VE SOĞUK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 19 Ocak Pazartesi günü için yaptığı açıklamada, kent genelinde kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağını duyurdu. Açıklamaya göre, İstanbul'da sabah saatlerinde 1 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 5 dereceye kadar yükseldi.

Akşam saatlerinde sıcaklığın 3 derece, gece saatlerinde ise 2 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

AKOM yetkilileri, sürücüleri ve yayaları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, toplu taşıma kullanmaları ve resmi kurumların yapacağı hava durumu ve ulaşım uyarılarını yakından takip etmeleri konusunda uyardı.