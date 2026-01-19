CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler KPSS başvuru ne zaman 2026? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

2026’da kamuya atanma hedefi olan milyonlarca aday için KPSS süreci netleşmiş durumda. ÖSYM’nin açıkladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına ait tüm tarihler belli oldu. Memur olma yolunda ilk adımı atmak isteyen adaylar, temmuz ayında başlayacak lisans başvurularıyla sürece dahil olacak, ardından ekim ayında yapılacak ortaöğretim sınavı için hazırlıklarını sürdürecek. Bu kapsamda adaylar, “KPSS başvuru ne zaman 2026?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2026 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 20:53
2026 yılında KPSS'ye katılmayı planlayan adaylar için başvuru ve sınav takvimi yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı resmi programa göre KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının başvuru tarihleri netlik kazandı. Açıklamaya göre lisans düzeyi başvuruları temmuz ayının ilk günlerinde başlayacak, ardından ön lisans ve ortaöğretim adayları için başvuru süreçleri devreye girecek. Bu gelişmelerle birlikte adaylar, "KPSS başvuru ne zaman 2026" ve "2026 KPSS sınavı ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

2026 KPSS başvuru takvimi şu şekilde:

2026 KPSS sürecine hazırlanan adaylar için başvuru tarihleri netleşti. ÖSYM'nin takvimine göre lisans düzeyinde sınava girecek adaylar, 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek.

KPSS başvuru tarihleri 2026

Ön lisans mezunları için başvuru süreci 29 Temmuz'da başlayıp 10 Ağustos'ta sona erecek.

Ortaöğretim mezunları ise 27 Ağustos–8 Eylül 2026 tarihleri arasında KPSS başvurularını gerçekleştirebilecek. Böylece tüm adaylar için KPSS başvuru takvimi kademeli olarak devreye girmiş olacak.

2026 KPSS SINAV TAKVİMİ

2026 KPSS sınav takvimi, adayların planlamasını kolaylaştıracak şekilde netlik kazandı. Lisans düzeyinde Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da yapılacak.

Alan Bilgisi sınavları ise 2 gün sürecek; ilk oturum 12 Eylül'de, ikinci oturum 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS sınavları ne zaman 2026?

Ön lisans adayları KPSS'ye 4 Ekim 2026'da katılacak.

Ortaöğretim mezunları için KPSS sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026 KPSS sınav tarihleri

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN 2026?

Din hizmetleri kadrolarında görev almayı hedefleyen adaylar için 2026 KPSS DHBT süreci netleşti. Açıklanan takvime göre DHBT başvuruları 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için 1 Kasım 2026'da sınava girecek. Sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

DHBT sınavı ne zaman 2026?

