İstanbul beyaza bürünecek! Kar yağışı için tarih verildi: Megakent yine buz tutacak!

Meteoroloji ve AKOM'dan gelen son raporlar, İstanbul'un çok yakında Sibirya kökenli dondurucu bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini ve kışın gerçek yüzüyle karşılaşılacağını kesinleştirdi. Hafta sonu başlayacak sert sıcaklık düşüşüyle birlikte, pazar ve pazartesi günleri Megakent'in lapa lapa kar yağışına teslim olması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde 'kar kalınlığı' uyarıları yapılırken, uzmanlar bu sistemin sadece bir geçiş olmadığını, günlerce sürecek dondurucu bir ayazı ve beyaz esareti beraberinde getirebileceğini vurguluyor. Şehir genelinde 'beyaz örtü' için hazırlıklar en üst seviyeye çıkarılırken ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve okulların tatil edilme ihtimali şimdiden milyonların bir numaralı gündem maddesi haline geldi. İşte İstanbul'da kar yağışının beklendiği tarih ve detaylar...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen ardı ardına uyarılar, Megakent için kritik tarihi işaret etti! Tahminlere göre, İstanbul'da kış koşulları 17 Ocak Cumartesi gecesinden itibaren sertleşmeye başlıyor. Cumartesi gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışın, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri etkisini artırarak şehrin büyük bölümünde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Özellikle pazar günü sıcaklıkların 2°C seviyelerine kadar gerileyeceği ve kar yağışının mola vermeden devam edeceği öngörülüyor.

17 Ocak Cumartesi: Gece saatlerinde karla karışık yağmur başlıyor.

Gece saatlerinde karla karışık yağmur başlıyor. 18 Ocak Pazar: Gün boyu kar yağışı etkili olacak, sıcaklık 2°C'ye düşecek.

Gün boyu kar yağışı etkili olacak, sıcaklık 2°C'ye düşecek. 19 Ocak Pazartesi: Kar yağışı sabah saatlerinde devam edecek, ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI!

AKOM tarafından paylaşılan son meteorolojik rapora göre; İstanbul'da hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, pazar gününden itibaren hızla düşecek. İşte AKOM açıklamasının öne çıkan detayları:

Kritik Tarih Aralığı: Kar ve karla karışık yağışın 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri etkili olması bekleniyor.

Sıcaklık Şoku: Pazar günü hava sıcaklıklarının ani bir düşüşle 2°C seviyelerine kadar ineceği öngörülüyor.

Kar Kalınlığı Tahmini: AKOM, yer yer kar kalınlığının 5 ila 10 santimetreye kadar ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yağışların özellikle pazar günü kent genelinde etkisini göstereceği, pazartesi günü ise aralıklarla devam edeceği belirtildi.

MGM'DEN HARİTALI UYARI: TÜRKİYE BEYAZA BÜRÜNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son hava tahmin haritaları, soğuk hava dalgasının boyutunu gözler önüne serdi. 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günlerini kapsayan verilere göre, kar yağışı sadece İstanbul'u değil, yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

Haritalara göre öne çıkan detaylar şunlar:

Pazar Günü İstanbul ve Marmara: 18 Ocak Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı gündüz 4°C, gece ise -3°C seviyelerine kadar geriliyor. Haritadaki kar ikonları, Megakent'in tamamında yağışın kar şeklinde düşeceğini teyit ediyor.

18 Ocak Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı gündüz 4°C, gece ise -3°C seviyelerine kadar geriliyor. Haritadaki kar ikonları, Megakent'in tamamında yağışın kar şeklinde düşeceğini teyit ediyor. Pazartesi Günü Dondurucu Soğuk: 19 Ocak Pazartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkisini sürdürürken, sıcaklıkların gündüz dahi 3°C üzerine çıkamadığı görülüyor.

19 Ocak Pazartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkisini sürdürürken, sıcaklıkların gündüz dahi 3°C üzerine çıkamadığı görülüyor. Anadolu'da Kar Alarmı: İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar yer yer -17°C seviyelerine kadar düşerek dondurucu bir boyuta ulaşıyor. Haritaya göre Ankara, Eskişehir ve Kayseri gibi iller yoğun kar yağışının merkezinde yer alacak.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar yer yer -17°C seviyelerine kadar düşerek dondurucu bir boyuta ulaşıyor. Haritaya göre Ankara, Eskişehir ve Kayseri gibi iller yoğun kar yağışının merkezinde yer alacak. Karadeniz Hattı: Karadeniz sahil şeridinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, yüksek kesimlerde yoğun bir örtü oluşacağı öngörülüyor.