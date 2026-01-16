CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Bu hafta sonu sınav var mı? 17-18 Ocak’ta ne sınavı var?

Ocak ayının üçüncü hafta sonuna girilirken milyonlarca öğrenci ve veli, “Bu hafta sonu sınav var mı?” sorusuna yanıt arıyor. 17-18 Ocak 2026 Cumartesi ve Pazar günlerinde yapılacak sınavlar, özellikle ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve açıköğretim öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Peki, 17-18 Ocak tarihlerinde sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? İşte ÖSYM ve MEB’in açıkladığı takvimlere göre hafta sonu sınav programı…

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 15:16
Öğrenciler için sınav takvimleri her hafta sonu büyük önem taşıyor. 17-18 Ocak 2026 tarihleri yaklaşırken, "Bu hafta sonu ne sınavı var?" sorusu binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara hazırlanan adaylar güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Açıköğretim öğrencileri, üniversite adayları ve veliler, Ocak ayının üçüncü hafta sonuna ilişkin resmi sınav duyurularını yakından takip ediyor. Hafta sonu yapılacak sınavlar, planlama yapmak isteyen adaylar için belirleyici oluyor. Peki, 17-18 Ocak'ta sınav var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar uygulanacak? İşte resmi kurumların paylaştığı sınav takvimlerine göre detaylar…

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu sınav gündeminin odağında Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavları yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi akademik takvim doğrultusunda, AÖF güz dönemi final sınavlarının 17-18 Ocak 2026 Cumartesi ve Pazar günlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

17-18 OCAK SINAV TAKVİMİ

Türkiye genelinde binlerce açıköğretim öğrencisinin katılım sağlayacağı sınavlar, belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze olarak uygulanacak. Final sınavlarında öğrencilerin her bir ders için bilgi düzeyi ölçülecek. Sınav formatına göre, adaylara her ders için 20 soru yöneltilecek ve her ders adına 30 dakika sınav süresi tanınacak.

AÖF öğrencilerinin sınav saatlerini, sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. 17-18 Ocak 2026 hafta sonu yapılacak AÖF final sınavları, güz dönemi başarı notlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

