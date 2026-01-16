İstanbul’a kar yağacak mı, hangi ilçelerde kar görülecek?

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul'da kar yağışı olacak mı? sorusu yeniden gündeme geldi. Meteoroloji ve AKOM tarafından açıklanan son hava durumu raporları, hafta sonu için dikkat çekici tahminler içeriyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren şehir genelinde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıkların düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini artıracak. Pazar ve Pazartesi günleri ise İstanbul'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Uzmanlara göre, sahil kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor. Vatandaşların olası buzlanma ve soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAGACAK MI?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüş yaşanacağı ve özellikle iç ve yüksek kesimlerde olumsuz hava koşullarının görülebileceği vurgulandı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın iç ve yüksek bölgelerinde kuvvetli, yer yer orta şiddette buzlanma ve don olaylarının meydana gelmesinin beklendiği ifade edildi. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskinin artacağına dikkat çekti.

Açıklamada, vatandaşların ve ilgili kurumların başta ulaşımda aksamalar, trafik kazaları, yaya güvenliği ve enerji hatlarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. AKOM açıklamasında, 18-19 Ocak tarihlerinde İstanbul genelinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü itibarıyla etkisini kaybetmesiyle, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünün soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

AKOM RAPORU

AKOM raporunda, sıcaklıkların 3 ila 5 derece birden düşerek kış değerleri civarında seyredeceği ifade edilirken, 18 Ocak Pazar günü en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın 5 derece, 19 Ocak Pazartesi günü ise 3 ila 6 derece arasında olmasının beklendiği aktarıldı.

Ayrıca 20 Ocak Salı günü için yapılan tahminlerde, İstanbul'da en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın 8 derece olacağı ve havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörüldü. Yetkililer, özellikle hafta sonu ve hafta başında etkili olacak soğuk hava nedeniyle vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.