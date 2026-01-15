2026 Ramazan ayı başlangıcı | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi

Ramazan ayının gelişine sayılı günler kala, 2026 yılında yaşanacak bu manevi buluşma için hazırlıklar hız kazandı. Kışın son dönemine denk gelen Ramazan, ibadet, paylaşma ve arınma iklimi sunacak. İlk orucun tutulacağı gün ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere merak edilen tüm tarihler, Diyanet'in açıkladığı takvim doğrultusunda netleşirken, 2026 Ramazan planları da şekillenmeye başladı. Peki, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman 2026? İşte, Diyanet takvimi...