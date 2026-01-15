2026 Ramazan ayı başlangıcı | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi

Müslümanların hasretle beklediği 2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimiyle netlik kazandı. Manevi atmosferiyle gönülleri saran bu mübarek ayda, ilk sahur şubat ayında yapılacak. Ramazan'ın başlangıcıyla birlikte Kadir Gecesi ve 2026 Ramazan Bayramı tarihleri de merak konusu olurken, tüm detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? İşte detaylar...
Ramazan ayının gelişine sayılı günler kala, 2026 yılında yaşanacak bu manevi buluşma için hazırlıklar hız kazandı. Kışın son dönemine denk gelen Ramazan, ibadet, paylaşma ve arınma iklimi sunacak. İlk orucun tutulacağı gün ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere merak edilen tüm tarihler, Diyanet'in açıkladığı takvim doğrultusunda netleşirken, 2026 Ramazan planları da şekillenmeye başladı. Peki, Ramazan ayı başlangıcı ne zaman 2026? İşte, Diyanet takvimi...
2026 RAMAZAN AYI BAŞLANGICI NE ZAMAN?
Hicri ve miladi takvimler arasındaki fark nedeniyle Ramazan ayı her yıl biraz daha erkene çekiliyor. Bu doğal kayma sonucunda, 2026 yılında on bir ayın sultanı Ramazan ayı başlangıç tarihi, şubat ayının üçüncü haftası olacak. İlk sahur 18 Şubat 2026 Çarşamba günü olurken, ilk oruç ise 19 Şubat 2026 Perşembe günü yapılacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2026?
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26. gecesini 27. gününe bağlayan gece kutlanacak.
RAMAZAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?
Ramazan ayının tamamlanmasıyla birlikte Müslümanlar tarafından kutlanacak Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. 19 Mart Perşembe günü arefe olarak idrak edilirken, Ramazan Bayramı 2. ve 3. günleri ise 21 Mart ve 22 Mart günlerine denk geliyor.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2026 Salı
Ramazan Ayı Başlangıcı (1. Gün): 19 Şubat 2026 Perşembe