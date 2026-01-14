CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili oruç ne zaman tutulur 2026?

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili oruç ne zaman tutulur 2026?

Miraç Kandili orucu nasıl tutulur ve ne zaman tutulur soruları, kandil öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2026 Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Miraç Kandili’nde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler, oruç tutulup tutulmadığını ve kaç gün oruç tutulacağını merak ediyor. Özellikle, Miraç Kandili orucu ne zaman tutulacağı Müslümanlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 17:26 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 23:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandili oruç ne zaman tutulur 2026?

Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur sorusu, 2026 kandil takviminin netleşmesiyle gündeme geldi. 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek Miraç Kandili'nde, oruç tutmak isteyenler için nafile oruç tavsiye ediliyor. Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur, niyeti nasıl yapılır gibi konular, kandil ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili'nde tutulan oruç, manevi kazanç açısından büyük önem taşıyor.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V), Allah-u Teâlâ'nın huzuruna kabul edildiği kutsal yolculuğun adı Miraçtır. Miraç gecesi, Müslümanların manevi huzur bulduğu, kalbine ve iç dünyasına yöneldiği mübarek gecelerden biridir. Bu gece; arınmaya, tövbeye, ibadete ve İslam âleminin yüksek değerlerle yücelmesine vesile olan çok kıymetli bir zaman dilimidir.

RECEP AYI VE MİRAÇ KANDİLİ 2026 TARİHİ

21 Aralık 2025 Pazar günü (1 Recep 1447) başlayan Recep ayı, mübarek üç ayların ilk ayıdır. Regaip ve Miraç Kandillerini içinde barındıran bu ayda yapılan ibadetlerin fazileti büyüktür.

  • 15 Ocak 2026 Perşembe: Miraç Kandili gecesi
  • 16 Ocak 2026 Cuma: Miraç Kandili gündüzü (oruç günü)

Recep ayında tutulan oruçlar, nafile ibadetler arasında önemli bir yere sahiptir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandilinde oruç tutmak faziletli ve sevap bir ibadettir. Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." Bu hadis doğrultusunda Recep ayında tutulan oruçlar, Allah'ın rızasını kazanmak için önemli bir fırsattır.

MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ GÜN ORUÇ TUTULUR?

İslam'da gün, akşam ezanı ile başlar. Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe akşamı başlar ve gece boyunca ibadet edilir.

👉 Miraç Kandili orucu, bu gecenin ertesi günü olan 16 Ocak 2026 Cuma günü tutulur.

MİRAÇ KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULMALI?

Miraç Kandilinde 1 gün oruç tutmak yeterlidir. Ancak isteyenler Recep ayının faziletinden faydalanmak için şu günlerde de oruç tutabilir:

  • Recep ayının ilk üç günü
  • Regaip Kandili günü
  • Ayın 13, 14 ve 15. günleri
  • Miraç Kandili günü
  • Recep ayının son üç günü

Bu şekilde toplamda 11 gün oruç tutulması tavsiye edilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ VE SEVABI

Hadis-i şeriflerde Miraç Kandili'nde yapılan ibadetlerin sevabının çok büyük olduğu bildirilmiştir.

Enes (r.a)'dan rivayet edilen bir hadiste Rasulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur:

"Recep'te bir gece vardır ki onda amel edene yüz senelik sevap yazılır."

Başka bir rivayette ise: "Recebin yirmi yedinci günü oruç tutana altmış ay oruç sevabı yazılır." Bu rivayetler, Miraç gündüzünde tutulan orucun ne kadar faziletli olduğunu açıkça göstermektedir.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL YAPILIR?

Oruçta asıl olan kalpten niyet etmektir. Dille niyet etmek sünnettir ancak şart değildir. Miraç Kandili orucu için şu şekilde niyet edilebilir: "Allah'ım, senin rızan için Miraç Kandili orucu tutmaya niyet ettim."

Domenico Tedesco'dan Kante sözleri!
Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
İBB "Derya" deniz! Rabia Karaca'nın telefonundan Ekrem İmamoğlu'nun yasak aşkı çıktı: Derya Çayırgan sadece ona aitti
F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü!
Talisca'nın 2. golü VAR'dan döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli'nin galibiyet hasreti üç maça çıktı Napoli'nin galibiyet hasreti üç maça çıktı 23:45
Alaettin Ekici galibiyeti değerlendirdi Alaettin Ekici galibiyeti değerlendirdi 23:08
Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! Domenico Tedesco'dan Kante sözleri! 22:56
Fatih Tekke'den transfer açıklaması! Fatih Tekke'den transfer açıklaması! 22:45
Talisca'nın 2. golü VAR'dan döndü! Talisca'nın 2. golü VAR'dan döndü! 22:37
Talisca golün ardından tribündeki oğluna koştu! Talisca golün ardından tribündeki oğluna koştu! 22:36
Daha Eski
Anderson Talisca kilidi açtı Anderson Talisca kilidi açtı 22:27
Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı! 22:26
Senegal finale çıktı! Senegal finale çıktı! 22:04
Torreira'dan Icardi sözleri: Yaşadıkları beni üzüyor! Torreira'dan Icardi sözleri: Yaşadıkları beni üzüyor! 21:42
F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! F.Bahçe'nin penaltısı VAR’dan döndü! 21:13
F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! F.Bahçe'de yeni transfer sakatlandı! 21:04