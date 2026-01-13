CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi 2026 | İl içi, iller arası tayin başvuruları ne zaman?

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi 2026 | İl içi, iller arası tayin başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce eğitimcinin merakla beklediği 2026 yılı yer değiştirme takvimini resmen duyurdu. İl içi, il dışı ve mazerete bağlı (eş durumu) atama tarihlerinin netleşmesiyle birlikte, öğretmenler için tercih maratonu başlıyor. Başvuruların hangi tarihlerde alınacağı, hizmet puanı hesaplamaları ve kontenjan listelerine dair tüm detaylar belli oldu. Peki, 2026 öğretmen tayin başvuruları ne zaman başlayacak? İl içi ve iller arası yer değiştirme şartları neler? İşte MEB’in yayınladığı güncel takvim ve branş bazında yer değiştirme rehberine dair en son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 14:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi 2026 | İl içi, iller arası tayin başvuruları ne zaman?

Eğitim camiasının her yıl büyük bir heyecan ve merakla takip ettiği yer değiştirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026 yılı çalışma takvimini ilan etmesiyle birlikte resmiyet kazandı. On binlerce öğretmenin görev yerini değiştirmek, aile birliğini sağlamak veya kariyerine farklı bir şehirde devam etmek için beklediği bu süreç, yayınlanan yeni kılavuzla birlikte netlik kazandı. Eğitimde sürekliliği sağlamak ve öğretmenlerin motivasyonunu artırmak amacıyla planlanan 2026 yer değiştirme takvimi, il içi atamalardan mazeret grubu yer değiştirmelerine kadar geniş bir takvimi kapsıyor. Hizmet puanı esaslı yapılacak başvurularda kontenjanların nasıl şekilleneceği ve dijital başvuru ekranının ne zaman erişime açılacağı gibi kritik soruların yanıtları da MEB tarafından paylaşılan detaylar arasında yer aldı. İşte 2026 yılında öğretmenlerin tayin trafiğini yönetecek o takvimin ayrıntıları...

İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği: Başvurular 4-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değişikliği: Başvurular 14-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi 2026

PROJE OKULLARI İÇİN ATAMA VE GÖREVLENDİRME TARİHLERİ

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına (proje okulları) yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri için de ayrı bir takvim belirlendi. Bu kapsamda: Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Tercih başvuruları 5-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2026 YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME SÜRECİ NE ZAMAN?

Okul yöneticiliği görevini yürütenler veya bu göreve ilk kez başlayacak olanlar için MEB şu tarihleri işaret etti:

Yeniden Yönetici Görevlendirme: Tercih başvuruları 11-15 Haziran tarihlerinde alınacak.

İlk Defa Yönetici Görevlendirme: Tercih başvuruları 24-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesi: Tercih başvuruları 17-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İl içi, iller arası tayin başvuruları ne zaman?

MEB YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 yılı yer değiştirme ve yönetici görevlendirme takviminin açıklanmasının ardından, başvuru sürecinin nasıl işleyeceği de netlik kazandı. Adayların başvuru sırasında şu adımları izlemesi gerekiyor:

1. MEBBİS Üzerinden Giriş Yapın: Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Öğretmenler ve yönetici adayları, kişisel şifreleri veya e-Devlet kapısı aracılığıyla sisteme giriş yaparak ilgili başvuru ekranına ulaşabilirler.

2. Bilgilerinizi Kontrol Edin: Başvuru yapmadan önce hizmet puanı, görev süresi ve zorunlu hizmet durumu gibi bilgilerin güncel olduğundan emin olunmalıdır. Bilgilerinde hata olan adayların, başvurudan önce bağlı bulundukları okul veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak düzeltme yapmaları şarttır.

3. Tercih Listesini Oluşturun: Takvimde belirtilen tarihler içerisinde (örneğin il içi için 4-6 Mayıs), sistem üzerinden açılan kurumlar arasından tercih listesi oluşturulmalıdır. Tercih işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvuruyu Kaydet" butonuyla işlem sonlandırılmalıdır.

4. Onay Sürecini Takip Edin: Elektronik ortamda yapılan başvurular, sırasıyla okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından kontrol edilerek onaylanır. Adaylar, başvurularının onay durumunu MEBBİS üzerinden anlık olarak takip edebilirler.

Başvuru süresi dolduktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacağı için, işlemlerin son güne bırakılmaması ve belirtilen takvim aralığına titizlikle uyulması büyük önem taşımaktadır.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Abi
G.Saray'dan Fransız yıldıza transfer kancası!
DİĞER
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde silah sesleri! Savcı eski eşi olan kadın hakimi vurdu | Saldırganı hükümlü bir çaycı engelledi
F.Bahçe Lookman'a kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi...
F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Fransız yıldıza transfer kancası! G.Saray'dan Fransız yıldıza transfer kancası! 15:17
Samsun’da Okçuluk Salon Kış Kupası heyecanı! Samsun’da Okçuluk Salon Kış Kupası heyecanı! 15:14
Furkan Konyalı’dan milli gurur! Furkan Konyalı’dan milli gurur! 15:01
F.Bahçe Lookman'a kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe Lookman'a kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 14:58
Beşiktaş'ta hazırlıklar! Beşiktaş'ta hazırlıklar! 14:48
Eyüpspor'un yeni hocası belli oldu! Eyüpspor'un yeni hocası belli oldu! 14:44
Daha Eski
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında! 14:36
Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Artem Dovbyk kimdir, kaç yaşında ve nereli? 14:33
F.Bahçe'de o futbolcu Kayseri yolunda! F.Bahçe'de o futbolcu Kayseri yolunda! 14:31
Ayfer Elmastaşoğlu vefat etti! Ayfer Elmastaşoğlu vefat etti! 14:18
Hentbolda hedef Avrupa! Hentbolda hedef Avrupa! 14:05
Hamburg-Bayer Leverkusen maçı detayları Hamburg-Bayer Leverkusen maçı detayları 13:58