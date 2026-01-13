CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Asude Kalebek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? Kariyeri...

Asude Kalebek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? Kariyeri...

Dijital dünyadaki projeleriyle adından söz ettiren ve sergilediği doğal oyunculukla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Asude Kalebek, televizyon dünyasının yeni fenomeni olmaya aday A.B.İ. dizisiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi dev isimlerle aynı kadroda buluşan genç yıldızın, A.B.İ. dizisindeki rolü sosyal medyada şimdiden büyük merak konusu oldu. Peki, duru güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken Asude Kalebek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Asude Kalebek'in kariyer yolculuğu ve biyografisine dair tüm detaylar haberimizde...

Asude Kalebek kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? Kariyeri...

Türk televizyon ve sinema dünyası, her geçen gün yeteneğiyle büyüleyen yeni yıldızları bağrına basarken bu isimlerin başında kuşkusuz Asude Kalebek geliyor. Dijital platformların en çok konuşulan yapımlarındaki cesur performansı ve duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, şimdi ise kariyerinin en iddialı sınavlarından birini vermeye hazırlanıyor. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan A.B.İ. dizisi kadrosuna dahil olan Kalebek, devler ligine adım atarak Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerle aynı seti paylaşıyor. Henüz yolun başında olmasına rağmen sergilediği olgun oyunculukla eleştirmenlerden tam not alan Asude Kalebek, A.B.İ. ile sadece bir yardımcı oyuncu değil, ekranların yeni parlayan başrol adayı olduğunu kanıtlayacak. Peki, Asude Kalebek kimdir, nereli, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler ile biyografisi haberimizde...

Asude Kalebek kimdir? Nereli, kaç yaşında?

ASUDE KALEBEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

A.B.İ. dizisinin kadrosunda yer alan ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Asude Kalebek, 18 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan genç oyuncu, eğitim hayatına büyük önem vermiş ve Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim bölümünde öğrenim görmüştür. Henüz üniversite yıllarında oyunculuğa duyduğu ilgiyle keşfedilen Kalebek, İstanbul'da doğup büyümenin avantajını kariyerine erken yaşta adım atarak kullanmıştır.

ASUDE KALEBEK BOYU KAÇ? BURCU NE?

Fiziği ve karakteristik yüz hatlarıyla hem ekran önünde hem de moda dünyasında ilgi odağı olan Asude Kalebek'in merak edilen fiziksel özellikleri şunlardır:

Boyu: 1.67 m

Kilosu: Yaklaşık 54-55 kg

Burcu: İkizler

Göz Rengi: Kahverengi

Asude Kalebek evli mi, çocuğu var mı?

ASUDE KALEBEK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Özel hayatını oldukça gizli tutan ve magazin dünyasından uzak bir profil çizen Asude Kalebek bekardır ve çocuğu yoktur. Kariyerinin henüz başında olan ve şu sıralar tüm mesaisini ATV'nin dev prodüksiyonu A.B.i. için harcayan güzel oyuncunun bilinen bir birlikteliği bulunmamaktadır. Hayranları tarafından yakından takip edilse de, o daha çok işiyle gündemde kalmayı tercih etmektedir.

ASUDE KALEBEK KARİYERİ

Asude Kalebek'in kariyer yolculuğu, pek çok oyuncuya nasip olmayacak kadar hızlı ve parlak bir başlangıca sahne oldu:

Kulüp (Netflix): İlk oyunculuk deneyimini dijital bir dev olan Netflix'in Kulüp dizisinde yaşadı. Dizide hayat verdiği "Raşel" karakteriyle Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi dev isimlerle başrolü paylaştı ve dünya çapında tanındı.

Sakla Beni: İlk televizyon dizisi deneyimini "Naz" karakteriyle yaşayan Kalebek, bu projedeki performansıyla ana akım izleyicisinin de takdirini kazandı.

Asude Kalebek kariyeri...

Tiyatro ve Eğitim: Oyunculuk yeteneğini geliştirmek adına çeşitli atölye çalışmalarına katılan Kalebek, sahne hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Şimdilerde ise kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olan A.B.i. dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Asude Kalebek'in, bu yeni hikayede nasıl bir dönüşüm geçireceği büyük bir merakla bekleniyor.

ASUDE KALEBEK'İN YENİ ROLÜ: MELEK

Abisi Doğan'ın gözbebeği, evin en kırılgan çocuğu. Tıp okumakta olan Melek, babasının yıllardır süren baskısından ve tahakkümünden tükenmiş durumdadır. Doktorluk hayalleri elinden kayıp giderken tek umudu abisi Doğan'ın onu bu cehennemden çekip alması.

