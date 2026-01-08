AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

AUZEF final sınav sonuçları (harf notu) ne zaman açıklanacak? AUZEF öğrencileri bu soruya yanıt arıyor. AUZEF sınav sonuçları, sınav tamamlandıktan sonra resmi AUZEF sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılıyor. Öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak harf notlarını görebilir ve dönem başarı durumlarını takip edebilir. Sonuçların açıklanma tarihi AUZEF tarafından duyurulduğunda haber ve bilgilendirme platformları üzerinden öğrenciler bilgilendiriliyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, AUZEF sınav sonuçları AKSİS (Akademik Bilgi Sistemi) üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının kesin açıklanma tarihi belli değil. Konuyla ilgili resmi duyurular geldiğinde, haberlerimizde ve AUZEF'in resmi web sitesinde güncel bilgiler paylaşılacaktır.

Bitirme sınavı (final) sonuçlarına ait harf notları, sınav tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Öğrenciler, AKSİS üzerinden giriş yaparak harf notlarını ve ders başarı durumlarını görüntüleyebilir.

AUZEF BAŞARI NOTUNUN BELİRLENMESİ VE HARF NOTLARI

Uzaktan öğretim programlarında öğrencilerin bir dersten geçebilmesi için belirli kriterler bulunuyor. Öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın, bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmesi için en az 40 puan alması gerekiyor. Bitirme veya bütünleme sınavında bu puanların altında not alan veya sınava katılmayan öğrenciler, FF harf notu alarak ders başarısız sayılır.

Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların ağırlık katsayısına göre hesaplanıyor. Fakültemiz programlarında, HBN hesaplaması şu şekilde yapılıyor:

