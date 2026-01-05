CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
atv ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri

atv ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri

Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı final maçı canlı yayın bilgilerini araştıran futbolseverler, "atv nasıl izlenir?", "atv şifresiz mi?" ve "atv frekans bilgileri" gibi konuları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle internet üzerinden karşılaşmayı takip etmeyi amaçlayan kullanıcılar, telefon ve bilgisayar gibi seçeneklerden nasıl izleneceği hakkında bilgi almaya devam ediyor. İşte, atv yayın akışı 2026 ve GS-TS maçı canlı yayın bilgileri hakkında öne çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 00:32 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 08:56
atv ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray-Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Kupa yarı finalini canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın detaylarını mercek altına aldı. Karşılaşmayı atv ekranlarından takip edecek izleyiciler, "atv şifresiz mi?", "atv nasıl izlenir?" ve "atv güncel frekans bilgileri" gibi sorulara yanıt arıyor. Özellikle maçı internet üzerinden izlemeyi planlayan kullanıcılar, telefon ve bilgisayar aracılığıyla canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. İşte, 2026 atv yayın akışı ve GS-TS derbisinin canlı yayın bilgilerine dair öne çıkan ayrıntılar…

Galatasaray-Trabzonspor maçı nasıl izlenir?

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Trabzonspor Turkcell Süper Kupa yarı final maçı 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçı atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray-Trabzonspor maçı şifresiz izle

ATV FREKANS BİLGİLERİ 2026

atv frekans bilgileri 2026 şöyle:

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )

atv yayın akışı 5 Ocak 2026 Pazartesi

ATV YAYIN AKIŞI 5 OCAK 2026 PAZARTESİ

Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak 2026 Pazartesi atv yayın akışı içerisinde yer alırken, güncel liste ise şu şekilde:

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

19.45 Finale Doğru

20.30 Galatasaray-Trabzonspor Turkcell Süper Kupa yarı final maçı

22.50 Ay Lav Yu Tuu

01.00 Bir Gece Masalı

03.30 Kardeşlerim

05.30 Aldatmak

