3-4 Ocak 2026 hafta sonu İstanbul hava durumu! Kar yağacak mı, yağmur var mı?

3-4 Ocak 2026 hafta sonu İstanbul hava durumu merak ediliyor. Hafta sonu planı yapan vatandaşlar, İstanbul’da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahmin raporları, İstanbul için hava durumuna dair önemli ipuçları sunuyor.

Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren "3-4 Ocak 2026 İstanbul hava durumu", "İstanbul'da hava nasıl olacak?" ve "kar yağacak mı?" soruları araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için 5 günlük hava durumu tahminlerini düzenli olarak paylaşırken, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu raporları da vatandaşlara yol gösteriyor. MGM tahminlerine göre 3 Ocak Cumartesi ve 4 Ocak Pazar günleri İstanbul genelinde bulutlu hava etkili olacak. Yağış ihtimali zaman zaman gündeme gelirken, sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi bekleniyor. Peki, hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Uşak ve Samsun çevrelerinde aralıklı yağışlar beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale ve İzmir çevrelerinde ise yağmur ve sağanak olarak görüleceği öngörülüyor. Özellikle İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50–80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

⚠️ Kuvvetli Yağış Uyarısı:

İzmir, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

⚠️ Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı:

Marmara, Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

⚠️ Buzlanma ve Don Uyarısı:

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

⚠️ Çığ Tehlikesi Uyarısı:

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek, eğimli alanlarında çığ riski bulunuyor.

3-4 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Marmara:

Çok bulutlu, Bilecik hariç aralıklı yağışlı. Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısında yağışlar kuvvetli. Rüzgar fırtına şeklinde.

Ege:

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak. İzmir ve Aydın kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor.

Akdeniz:

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde sabah ve gece buzlanma ve sis görülebilir.

İç Anadolu:

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve sis etkili olacak.

Batı Karadeniz:

Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor, rüzgar kuvvetli.

Orta ve Doğu Karadeniz:

Samsun çevrelerinde karla karışık yağmur, yükseklerde kar ve çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu, buzlanma ve don ile birlikte yüksek kesimlerde çığ riski var.

Güneydoğu Anadolu:

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde sis ve don olayı bekleniyor.

