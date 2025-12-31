Türk futbolunun acı kaybı! Galatasaraylı eski futbolcu Gökmen Özdenak yaşamını yitirdi

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Özdenak, 29 Aralık tarihinde yoğun bakıma alınmıştı.

Fotomaç ailesi olarak, Türk futboluna hem futbolcu hem de yorumculuğuyla uzun yıllar emek veren Gökmen Özdenak'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sarı kırmızılı kulüp, Gökmen Özdenak'ın vefat haberi sonrası sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.