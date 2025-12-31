CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Türk futbolunun acı kaybı! Galatasaraylı eski futbolcu Gökmen Özdenak yaşamını yitirdi

Türk futbolunun acı kaybı! Galatasaraylı eski futbolcu Gökmen Özdenak yaşamını yitirdi

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Türk futbolunun duayen isimlerinden Gökmen Özdenak, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 18:15 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 18:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türk futbolunun acı kaybı! Galatasaraylı eski futbolcu Gökmen Özdenak yaşamını yitirdi

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

78 yaşındaki Özdenak, 29 Aralık tarihinde yoğun bakıma alınmıştı.

Fotomaç ailesi olarak, Türk futboluna hem futbolcu hem de yorumculuğuyla uzun yıllar emek veren Gökmen Özdenak'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sarı kırmızılı kulüp, Gökmen Özdenak'ın vefat haberi sonrası sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi!
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü seçime gidiyor! Sadettin Saran kararını resmen açıkladı...
Narko bataklığa sondaj! Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin mal varlığına el kondu: Garipoğlu ve Mert Vidinli listede
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı!
G.Saray'dan flaş Sara kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan yeni yıl mesajı! Adalı'dan yeni yıl mesajı! 17:45
Kylian Mbappe'den kötü haber! Kylian Mbappe'den kötü haber! 17:08
Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! Sadettin Saran'dan seçim açıklaması! 16:48
Kayseri’den 4 hakeme ulusal terfi! Kayseri’den 4 hakeme ulusal terfi! 16:27
Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya takas teklifi! 15:59
ÇİMSA ÇBK Mersin, Alina Iagupova'yı transfer etti! ÇİMSA ÇBK Mersin, Alina Iagupova'yı transfer etti! 15:33
Daha Eski
Beşiktaş ve F.Bahçe'den Filistin çağrısı! Beşiktaş ve F.Bahçe'den Filistin çağrısı! 15:30
G.Saray'ın Süper Kupa mesaisi devam etti G.Saray'ın Süper Kupa mesaisi devam etti 15:17
Karate Premier Ligi'nde çifte altın! Karate Premier Ligi'nde çifte altın! 15:13
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni yıl mesajı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni yıl mesajı 15:12
TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 14:47
Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı bugün! Al Kholood-Al Hilal Riyadh maçı bugün! 14:13