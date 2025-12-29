29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

13. Hakkari Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. 14. Muş Olumsuz hava koşullarının hissedildiği bir diğer şehir olan Muş'ta buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. 15. Sinop Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle; Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verildi.