Haberler Haberler 29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

Yurt genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, bazı illerle olumsuz hava şartları ulaşımı zorlaştırıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışı devam ederken vatandaşlar, "29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?" ve "Yarın okul var mı?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Konu hakkında valiliklerden resmi açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, gözler kar tatili olan illere çevrildi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 22:28 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 07:33
29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle öğrenciler ve veliler, "29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?" ve "Yarın okul var mı?" sorularına yanıt arıyor. Valiliklerden gelecek olası açıklamalar yakından takip edilirken, kar tatili olan iller merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI VAR?

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve zorlu hava koşulları, eğitim hayatını da gündeme taşıdı. Meteoroloji verilerine göre; İç Anadolu'nun büyük kısmı, Batı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun belirli alanlarında karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ayrıca Marmara ve Ege'den Akdeniz'e uzanan birçok ilde de benzer hava şartlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle gözler, olası tatil kararları için valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi.

29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan hava durumu tahminlerine göre, birçok bölgede kar yağışı devam ederken, buzlanma ve ulaşımda aksamalar olabileceği tahmin ediliyor. Bu değerlendirmeleri göz önünde bulunduran bazı illerde eğitim-öğretime ara verilirken, vatandaşlar, "Hangi illerde kar tatili var?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor.

29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

KAR TATİLİ OLAN İLLER 29 ARALIK PAZARTESİ

29 Aralık 2025 Pazartesi Kar tatili olan iller şöyle:

1. Kastamonu

Kastamonu Valiliği, kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiğini açıkladı. İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak. Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

2. Zonguldak

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; 29 Aralık Pazartesi Zonguldak'ta kar tatili ilan edildiği açıklandı.

29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

3. Karabük

29 Aralık Pazartesi günü olumsuz hava koşullarından dolayı Karabük'te okulların tatil edildiği bildirildi.

4. Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

5. Van

Van Valiliği, şehirde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

6. Samsun

Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 taşımalı okulda eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızlan Ortaokulu ile Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu'nda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi.

29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

7. Bolu

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın, 1 gün süreyle ara verildi.

8. Düzce

Düzce'de il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle okullar tatil edildi.

9. Ağrı

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.

29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

10. Bitlis

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı.

11. Yozgat

Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

12. Mardin

Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği ifade edildi.

29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

13. Hakkari

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

14. Muş

Olumsuz hava koşullarının hissedildiği bir diğer şehir olan Muş'ta buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

15. Sinop

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle; Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verildi.

