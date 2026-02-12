2026 Ramazan Adana imsakiyesi: Adana’da ilk sahur ne zaman, iftar saat kaçta?

Adana iftar ve sahur vakitleri Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve ilk iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Adana'da ilk sahur, imsak vaktine kadar yapılacak. İlk iftar ise akşam ezanının okunmasıyla gerçekleşecek. 2026 Ramazan ayı boyunca Adana iftar saatleri ve sahur vakitleri günlük olarak değişecek.

İLK SAHUR NE ZAMAN 2026? RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ İMSAK VE İFTAR SAATLERİ

2026 yılında Ramazan ayının ilk orucu için sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan'ın ilk günü ise 19 Şubat 2026 Perşembe olarak idrak edilecek. Müslümanlar, imsak vaktine kadar sahurlarını yapacak, ilk iftarlarını ise aynı gün akşam ezanıyla birlikte açacak.

19 ŞUBAT 2026 İLK GÜN İMSAK VE İFTAR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesine göre büyük şehirlerde ilk gün uygulanacak imsak (sahur bitiş) ve iftar (akşam ezanı) saatleri şöyle:

İstanbul: 06:22 – 18:49

Ankara: 06:06 – 18:35

İzmir: 06:29 – 19:00

Adana: 05:56 – 18:29

Bursa: 06:21 – 18:50

Antalya: 06:15 – 18:48

📌 Not: Saatler Diyanet verilerine göre hazırlanmıştır. İlçe bazında birkaç dakikalık farklılıklar yaşanabilir.

2026 İLK İFTAR NE ZAMAN?

2026 yılında ilk iftar, 19 Şubat 2026 Perşembe günü akşam ezanının okunmasıyla yapılacak. Oruç ibadetine başlayacak vatandaşlar, bulundukları ilin imsak ve iftar saatlerini dikkate alarak hareket edecek.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayının sona ermesinin ardından üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu:

Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar