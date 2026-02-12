Bursa BUSKİ su kesintisi: 12-13 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA SU KESİNTİSİ (12-13 ŞUBAT)
MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/02/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 18/02/2026 18:00
Kesim Tarihi: 08/02/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.02.2026 - 18.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
MUSTAFAKEMALPAŞA-ZÜFERBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/02/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 20/02/2026 18:00
Kesim Tarihi: 10/02/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 10.02.2026 - 20.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
OSMANGAZİ-AKPINAR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/02/2026 13:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 12/02/2026 16:00
Kesim Tarihi: 12/02/2026 13:30
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B26 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi Halay Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.02.2026 Tarihinde 13:30 ile 16:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
