Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi: 12-13 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 12-13 Şubat tarihlerinde bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Altyapı yenileme ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle belirli mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar, "Bursa'da sular saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt ararken, BUSKİ çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verileceğini bildirdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 16:21
BURSA BUSKİ 12-13 ŞUBAT SU KESİNTİSİ

MUDANYA-BADEMLİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 07/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahalleleri Mehter Caddesi ve civarında, 07.02.2026 - 21.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ (12-13 ŞUBAT)

MUSTAFAKEMALPAŞA-HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 08/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.02.2026 - 18.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

MUSTAFAKEMALPAŞA-ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 10/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 10.02.2026 - 20.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ-AKPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 12/02/2026 13:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 12/02/2026 16:00

Kesim Tarihi: 12/02/2026 13:30

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B26 Alt Bölgesinde Bulunan, Akpınar Mahallesi Halay Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 12.02.2026 Tarihinde 13:30 ile 16:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

