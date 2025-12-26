Şikeden 4 gözaltı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Futbolda şike kumpası" soruşturmasından TFF eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, TFF eski Genel Sekreteri Ebru Köksal, TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ile TFF eski Baş Hukuk Müşaviri ve UEFA Disiplin Müfettişi İlhan Helvacı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 4 şüpheli hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltı kararı verildi.

F.Bahçe eski başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım, soruşturmada şikayetçi olarak yer alıyor. 4 ismin, tutuklu bulunan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu Mehmet Baransu'yla irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirakları yönünde şüphe bulunduğu açıklandı.

101 ADET HTS KAYDI

Lütfi Arıboğan ile Mehmet Baransu arasında 13 Temmuz 2011 ve 6 Aralık 2012 arasında 101 adet HTS kaydına rastlandı.

Arıboğan'ın Baransu'ya kurumsal mail adresinden dosya gönderdiği de ortaya çıktı. 4 Aralık 2011'de kişisel e-postasına gönderilen "Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi" konulu posta dikkat çekti. Bu epostada metin içeriği bulunmadığı ancak 'magicolor_... pdf' isimli bir dosyaya rastlandı.