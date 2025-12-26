27-28 Aralık hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Yurt genelinde hava nasıl?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hafta sonu soğuk mu olacak? Aralık ayının son hafta sonunda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Cumartesi ve pazar günü gündüz sıcaklıkları düşük seviyelerde seyrederken, gece saatlerinde don olayları görülebilir. Peki, 27-28 Aralık'ta kar bekleniyor mu? Tahminler, özellikle pazar günü kar yağışı ihtimalinin arttığını gösteriyor. Peki, 27-28 Aralık kar yağacak mı?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Tahminlere göre Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak.

Yağışların, genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde kış şartlarının daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

Öte yandan, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde ani sağanaklara bağlı olarak su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş, yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski ile rüzgârın zaman zaman etkisini artırabileceği uyarısında da bulunuyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, güncel hava durumu tahminlerinin takip edilmesi öneriliyor.

⚠️ METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani su baskınları ve olumsuz hava koşulları yaşanabileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

📆26 Aralık 2025 Cuma☔️Kuvvetli Yağışa Dikkat!🌡️Hava Sıcaklığı: Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/yfViuSedEd — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 26, 2025

🌦️ BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimleri ile günün ilk saatlerinde Tekirdağ çevrelerinde yağmur bekleniyor.

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, 9°C

Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur geçişleri görülebilir, 10°C

Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C

EGE

Ege Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Denizli hariç iç kesimlerde yağmur beklenirken, gece saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Afyonkarahisar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; gece karla karışık yağmur ve kar, 6°C

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, 13°C

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'de (Mersin hariç) yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak, 20°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, 20°C

Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, 15°C

Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C

İÇ ANADOLU

İç Anadolu'da hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçecek. Gece saatlerinden itibaren bölge genelinde (batısı hafif olmak üzere) karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Ankara: Çok bulutlu, hafif yağmurlu; gece karla karışık yağmur ve kar, 7°C

Eskişehir: Çok bulutlu, hafif yağmurlu; gece karla karışık yağmur ve kar, 5°C

Kayseri: Çok bulutlu, yağmurlu; gece karla karışık yağmur ve kar, 8°C

Konya: Çok bulutlu, hafif yağmurlu, 9°C

BATI KARADENİZ

Bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacak. İç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Bolu: Çok bulutlu; yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar, 4°C

Düzce: Çok bulutlu, yağmurlu; gece yer yer karla karışık yağmur, 7°C

Sinop: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 9°C

Zonguldak: Çok bulutlu, yağmurlu; gece yer yer karla karışık yağmur, 8°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz'de hava çok bulutlu olacak. Kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Amasya: Çok bulutlu, yağmurlu; gece karla karışık yağmur, 6°C

Rize: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 11°C

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 8°C

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgede buzlanma, don, pus ve sis riskine dikkat çekiliyor.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, 3°C

Kars: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, 0°C

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, 8°C

Van: Parçalı ve çok bulutlu; gece saatlerinden itibaren kar yağışlı, 6°C