Haberler Haberler YKS ne zaman? 2026 YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS ne zaman? 2026 YKS'ye kaç gün kaldı?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayımı sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2026 YKS sınav tarihleri resmen açıklandı. Adaylar hem sınav günlerini hem de sınava kaç gün kaldığını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 13:24
YKS ne zaman? 2026 YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS ne zaman? Üniversiteye giriş sınavı için hazırlanan öğrenciler, 2026 YKS'ye kaç gün kaldığını merak ediyor. Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyen adaylar için en önemli sorulardan biri yanıt buldu. 2026 YKS sınav tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanırken öğrenciler şimdi sınava kaç gün kaldığını hesaplamaya başladı. Özellikle son sınıf öğrencileri ve mezunlar için bu açıklama, hazırlık sürecinin hız kazanmasını sağladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yaptığı resmi duyuruya göre YKS, üç oturum halinde yapılacak. İlk gün TYT, ikinci gün ise AYT ve YDT oturumları uygulanacak. Peki, YKS ne zaman? 2026 YKS'ye kaç gün kaldı? İşte detaylar...

2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

YKS'YE NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar belirlenen tarihler arasında ÖSYM resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden başvurularını yapabilecek.

YKS NE ZAMAN?

YKS 20-21 Haziran 2026'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını bildirdi. Ersoy, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

2026 TYT, AYT VE YDT TARİHLERİ

YKS 2026 oturumları;

TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026'da,

AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.

