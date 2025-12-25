Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili programı canlı izle!

Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili, İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu özel gece dolayısıyla ATV'de Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili programı izleyicilerle buluşuyor. Programda Regaip Kandili'nin anlamı, üç ayların önemi, yapılabilecek ibadetler ve çekilecek zikirler detaylı şekilde anlatılıyor. Nihat Hatipoğlu'nun sade ve anlaşılır anlatımıyla hazırlanan kandil programı, hem bilgi edinmek hem de manevi bir atmosfer yaşamak isteyenler için önemli bir kaynak oluyor. "Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili canlı izle" araması yapan izleyiciler, ATV'nin resmi canlı yayın platformu üzerinden programı kesintisiz takip edebiliyor.

ATV NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından atv, yayıncılık anlayışını yalnızca klasik ekranlarla sınırlı tutmadan, dijital çağın tüm olanaklarını izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon izleme alışkanlıkları da dönüşürken, atv bu değişime ayak uydurarak farklı platformlardan erişilebilir hale geldi.

Artık yalnızca evdeki televizyon ekranından değil; bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok cihaz üzerinden de atv canlı yayınına ulaşmak mümkün. Kanal, hem Apple hem de Android işletim sistemlerine özel geliştirilen mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılarına her an her yerde kesintisiz yayın deneyimi sunuyor. İzleyiciler diledikleri takdirde internet üzerinden de "atv HD" yazarak kaliteli yayın anlayışını takip edebiliyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

2025 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en değerli ilahiyatçı ve akademisyenlerden biridir. İlköğretim yıllarını Siirt ve Malatya'da tamamlayan Nihat Hatipoğlu, 1975 yılında Uşak İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1981'de ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni derece ile bitirdi. Yazdığı "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" isimli teziyle doktor ünvanına kavuştu.

Başarılı öğrenim hayatını yurt dışında da devam ettirdi. İki yıl Mısır'da yaşayan Nihat Hatipoğlu, 1985 ve 1987 yılları arasında Mısır'da dil eğitimi aldı. 2012 yılında ise ilahiyat profesörü oldu. 5 yıl sonra Yükseköğretim Kuruluna seçildi. Özel kanallarda programlar yapmaya başlayan Nihat Hatipoğlu zaman içinde birçok radyo programı hazırlayıp sundu.

Yurt içi ve yurt dışında sayısız konferanslar verdi. Sabah Gazetesi'nin yazarlarından biri olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun televizyon kariyeri atv'de başarıyla devam ediyor. "Dört Halife", "Gökteki Yıldızlar", "Fitneler", "Büyüklerin Duaları", "Ayetlere Farklı Bir Bakış", "İslami Davetin İlkeleri", "Rahmete Firar Etmek", "Allah'ı Bildiğimi Sanırdım" Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun önemli eserlerinden sadece birkaçıdır.

NİHAT HATİPOĞLU NERELİ?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955 yılında Diyarbakır'da doğdu. Türkiye'nin birçok şehrinde görev yapan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dünyanın birçok noktasında konferanslar verdi. atv ekranlarında tüm soruları en detaylı haliyle cevaplayan Nihat Hoca'nın nereli olduğu da merak konusu. 7'den 70'e herkese ulaşan ve en doğru bilgileri veren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu aslen Diyarbakırlıdır.

NİHAT HATİPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ekranlara damga vuran programlara imza atan ve tüm sorulara içtenlikle yanıt veren Nihat Hatipoğlu, 1955 yılında doğmuştur. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 2025 yılı itibariyle 70 yaşındadır.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Nihat Hatipoğlu'nun üç erkek çocuğu vardır. Said, Mustafa ve Osman çocuklarının isimleridir. Nihat Hatipoğlu, 1964 doğumlu Emel Hatipoğlu ile evlidir.

