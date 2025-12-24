Casper’dan yeni yılın en ilham veren hediyesi: Casper PAD

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Peki, hediyenize karar verdiniz mi? Bu yıl sevdiklerinize yeni yılın favori teknoloji hediyesini armağan etmeye hazır olun.

Her anı daha etkileyici ve gerçekçi hale getiriyor

Casper PAD ailesi, farklı ihtiyaçlara hitap eden güçlü üyeleriyle mobil üretkenlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Casper Pad H10 Pen ve Casper Pad H10 Pro, günlük kullanımda sundukları yüksek performansın yanı sıra, 12.6 inçlik geniş OLED ekranıyla görsel kaliteyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. OLED teknolojisinin sunduğu derin siyahlar, canlı renkler ve yüksek kontrast, ister eğlence ister üretim amaçlı kullanımda, yılbaşı döneminin ışıltısını yansıtan daha etkileyici ve gerçekçi bir deneyim sunuyor.

12.6" OLED ekranla en küçük ayrıntılar bile artık daha net

Casper PAD H10 serisinin en çarpıcı özelliği, 12.6 inç büyüklüğünde 2.5K QHD (2560x1600 piksel) OLED ekran teknolojisine sahip olması. OLED teknolojisi sayesinde ekran; yüksek kontrast, derin siyahlar ve canlı, gerçekçi renkler sunuyor. 600 NIT parlaklığa sahip OLED ekran, dış mekan ve aydınlık ortamlarda bile üstün görüntü netliği sunuyor. İster film izleyin ister grafik tasarım yapın ya da içerik üretin; her görsel deneyim canlı renkler ve etkileyici detaylarla zenginleşiyor. Geniş renk gamı ve yüksek piksel yoğunluğu sayesinde, en küçük ayrıntılar bile net biçimde görünür hale geliyor.

İşini her yerden kolayca yönetmek isteyenlere

Casper PAD H10 Pen, 12.6" OLED tablet, kılıf ve kalem içeren temel konfigürasyonuyla; mobil kullanımda üretken kişiler için kompakt ve işlevsel bir seçenek sunuyor. Casper PAD H10 Pro ise; 12.6" OLED tablet, kalem ve manyetik klavyeli kılıf içeren zengin paketiyle hibrit çalışanlar ve profesyoneller için daha esnek ve verimli bir kullanım alternatifi sağlıyor. Yeni yılda işini her yerden kolayca yönetmek isteyenler için mükemmel bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor.

Güçlü donanım, hafif tasarım

6.47 mm'lik incelik ve 580 gram hafifliğiyle tüketicilere akıcı ve mobil bir deneyim sağlayan Casper PAD H10 tablet, günlük kullanımda yüksek verimlilik sağlarken, enerji tüketiminde de tasarruflu bir yapı sunuyor. Uzun pil ömrü ve Dolby Atmos ses sistemi ile gün boyu kesintisiz ve keyifli bir deneyim vadediyor.

Casper PAD, güçlü performansı ve çok yönlü kullanım deneyimiyle yeni yılda teknoloji odaklı hediye arayanlar için ilham veren bir seçenek sunuyor.

Ürün Linki: https://www.casper.com.tr/pad-h10-p-198

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir.