Enflasyon hızla düşmeye devam edecek

Bakan Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen Para Sohbetleri’nde “2026’da enflasyon düşmeye devam edecek. 2027’de tek haneye inecek” dedi...

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen 13. Para Sohbetleri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2026'da enflasyonun hızla düşmeye devam edeceğini, 2027'de de tek haneye düşeceğini vurgulayan Şimşek, şu mesajları verdi:

  • Önceliklerimizde bir değişiklik yok. Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve sürdürülebilir cari denge şeklinde ifade edilebilir

  • Deprem bölgesinde konut açığını giderdik. Planlanan ve uygulamakta olduğumuz 1.4 milyon konut seferberliği var. Konut ve kira enflasyonu konusunda büyük çaba var. Önümüzdeki dönemde konut arzının artması ile birlikte kira enflasyonunda normalleşme gerçekleşecek. Eğitimde kural bazlı fiyatlandırmaya gidiyoruz. Kira ve eğitim olmak üzere iki kalemde aşağı yönlü bir trende gireceğiz.

  • Küresel olarak emtia fiyatları enflasyonu etkiliyor. Öngörüler 2026'da enerji fiyatlarının düşeceği yönünde. Genel olarak emtia fiyatlarında olumlu bir görünüm var. Bunun sonucunda biz enflasyonun hedef aralığına düşme ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz

  • Bu sene bütçe açığı yüzde 3 civarına inecek. Bütçedeki iyileşme öngördüğümüzden daha iyi gidiyor. Bütçe açığı azaldıkça biz piyasadan daha az borçlanacağız, özel sektöre daha fazla kaynak bırakacağız. 2025'te bütçe hedeflerini tutturmuş olacağız.

  • Bütçe ve cari açık hedeflerini tutturduk. Altın hariç cari açık diye bir şey kalmadı

  • Program rüştünü ispat etti. 2026'da enflasyon düşmeye devam edecek. Cari açık kontrol altında olacak. Büyümemiz biraz daha güçlenecek. Yapısal dönüşümü hızlandıracağız. Böylece toplumun bütün kesimleri bunları hissedecek. Finansmana erişim çok daha güçlü bir şekilde artacak. Bu sene hedefleri büyük oranda tutturduk. Önümüzdeki sene çok daha güçlü bir şekilde performans göstereceğimize inanıyorum

FIRSATLARIN BOL OLDUĞU DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ

  • Ülkemizin bilançosu 265 milyar dolar iyileşmiş durumda. Bünyemiz daha sağlam ve daha güçlü

  • Turizmde dünyada ilk 5'teyiz. TV dizilerinde dünyanın 3'üncü büyük ihracatçısıyız. Türkiye yoluna çok güçlü şekilde devam ediyor

  • Türkiye savunmada ilk 11 ihracatçı ülke arasında.

  • KKM'den çıkışı başarıyla yönettik.

  • 1 trilyon dolarlık yakın coğrafyamızda güçlü rol oynayabileceğimiz yeniden inşa ihtiyacı var. Siz nasıl kötümser olabilirsiniz? Olmamanız lazım, ben değilim. Fırsatların bol olduğu dönemin eşiğindeyiz. Bizim de daha verimli daha yenilikçi iş yapmamız gerektiği ortada.

