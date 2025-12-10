Son dakika FED faiz kararını açıkladı! Faiz düştü mü? Yüzde kaç indirim oldu?

Son dakika FED faiz kararı... ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasalar tarafından haftalardır beklenen kritik faiz kararını açıkladı. Banka, Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısının ardından politika faizinde indirime gitme kararı aldı. FED, faiz oranını 25 baz puan düşürerek, hedef aralığı %3,50 ile %3,75 seviyesine çekti. Böylece 3 toplantı üst üste faiz indirim kararı alınmış oldu. Bu karar, yılın son faiz kararı olması sebebiyle ekonomik gidişat ve para politikalarının geleceği açısından büyük önem taşıyor.

FED ARALIK FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, Aralık ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50-3,75 aralığına çekti. Fed böylece bu sene üçüncü faiz indirimini gerçekleştirdi. FED içerisindeki görüş ayrılıkları, son toplantı öncesinde de belirgindi. Kimi yetkililer enflasyonla mücadelenin kazanımlarını riske atmamak adına temkinli bir duruş sergilenmesi ve ek ekonomik verilerin beklenmesi gerektiğini savunurken diğer kesim ise faiz indirim döngüsüne başlamak için ekonomik koşulların olgunlaştığını belirterek indirimi destekleyen görüşler beyan etmişti.

Economic Projections of Federal Reserve Board Members and Federal Reserve Bank Presidents: https://t.co/DMFIJNUm53 — Federal Reserve (@federalreserve) December 10, 2025

'FED BAŞKANI DEĞİŞECEK' AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajları yatırımcıların odağında bulunurken, Trump da faiz oranlarının derhal düşürülmesini desteklemenin, Fed'in yeni başkanı için bir kriter olup olmadığına yönelik soruya "Evet." yanıtını verdi. Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız." dedi. Trump, Fed Yönetim Kurulu'nda Powell da dahil olmak üzere Biden tarafından imzalanan dört üyenin atamasının "otomatik imza" ile imzalanmış olabileceğini duyduğunu belirterek, bunu inceleyeceklerini söyledi.

Trump, Fed Başkanlığı için ismi geçen, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bu hafta görüşme yapacağına dair haberin sorulması üzerine, "Birkaç farklı kişiyi değerlendireceğiz, ama kimi istediğime dair oldukça iyi bir fikrim var." diye konuştu.

FED EKİM AYI FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), Ekim ayında politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4,00 aralığına indirmişti. İskonto oranını 0,25 puan düşürerek yüzde 4,00 oldu.