CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef Altın Kupa | 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Altın Kupa | 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Masterchef All Star'da Altın Kupa heyecanı devam ediyor. Yarışmacılar, 10 Aralık Çarşamba günü dünyadan ekmek arası lezzetler yapmak için kollarını sıvadı. Haftanın 3. gününde, 3. eleme adayı ile birlikte 3. takım oyunu kazananı da netleşiyor. En güzel ekmek arasını yapmak için kolları sıvayan yarışmacılar arasında gerginlik ve heyecan dolu dakikalar artıyor. Final yaklaştıkça yarışmacılar arasındaki rekabet de yükselirken en güzel tabağı hazırlayan takım, Altın Kupa'da 3. dokunulmazlığın sahibi oluyor. İşte Masterchef 10 Aralık Çarşamba günü kazananı ve eleme adayı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:55 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 21:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef Altın Kupa | 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de altın kupa ödülüne giden yolda kritik bir gece yaşanıyor. Şeflerin belirleyeceği yaratıcı ve zorlu 'dünyadan ekmek arası lezzetler' menüsü ile yarışmacılar, bu akşam hem 3. eleme oyunu hem de dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele ediyor. Ödülün cazibesi kadar, dokunulmazlığı kazanmanın verdiği güvence de yarışmacıların üzerindeki baskıyı artırırken ilk iki dokunulmazlığı alan Kırmızı Takım, haftanın 3. gününe 2-0 önde başladı. Altın kupa ödülüne bir adım daha yaklaşmak ve eleme potasından uzak kalmak isteyen isimlerin becerilerini sergilediği MasterChef Türkiye, heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yapıyor. Peki, bu akşam kimler potadan kurtulacak ve altın kupaya bir adım daha yaklaşacak? 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Masterchef altın kupa dokunulmazlık oyunu

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam oynanan ve teması dünyadan ekmek arası lezzetler olan dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Takımların, şeflerin istediği yaratıcı suşi tabaklarını eksiksiz ve en lezzetli şekilde hazırlamak için zamana karşı yarıştığı bu zorlu etap, yarışmacıların teknik becerilerini üst seviyede zorladı. Bölümün hemen başında eleme oyunundan başarıyla çıkan ve ardından takım oyununa geçen yarışmacılar, bu kritik etapta hata yapmamak adına büyük bir baskı altındaydı.

Masterchef altın kupa 3. eleme adayı

Dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve böylece eleme potasından uzaklaşarak rahat bir nefes aldığı henüz belli olmadı. Takımların performansları ve şeflerin tadım sonrası vereceği nihai karar, bu heyecan dolu bölümün sonunda netleşecek. Dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Masterchef 10 Aralık sonuçları

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Henüz televizyon ekranlarında yayınlanan bölümde, bu zorlu mücadelenin sonunda kimin eleme potasına dahil olduğu açıklanmadı. Bu isim, haftanın kritik potasına giren ilk iki yarışmacının yanına eklenerek, eleme gecesi için büyük bir risk altına girecek. 3. eleme adayı açıklandıktan hemen sonra detaylı bilgi haberimizde yer alacaktır.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI VE DOKUNULMAZLIĞI KAZANANLAR

Masterchef Altın Kupa'ya giden yolda, ilk iki dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. İlk bireysel dokunulmazlığı alan Hakan, eleme potasına Erim'i gönderdi.İkinci bireysel dokunulmazlığı ise Alican kazandı. Alican, eleme potasına Semih'i gönderdi.

AHaber CANLI YAYIN

G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki YİK Toplantısı sona erdi! Yazılı açıklamada KKTC ve aile vurgusu
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı...
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! 20:33
Fırtına'nın derbi mesaisi başladı Fırtına'nın derbi mesaisi başladı 18:44
Brann'ın hocasından F.Bahçe sözleri: Eğer yenersek... Brann'ın hocasından F.Bahçe sözleri: Eğer yenersek... 18:40
PSG'li futbolcuların korku dolu anları! PSG'li futbolcuların korku dolu anları! 18:32
Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! 16:23
Sivasspor'da kötü gidişat! Sivasspor'da kötü gidişat! 16:13
Daha Eski
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 16:05
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! 15:49
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... 15:40
Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! 15:29
Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! 15:19
Trabzonspor'da hedef! Trabzonspor'da hedef! 15:16