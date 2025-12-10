MasterChef Altın Kupa | 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de altın kupa ödülüne giden yolda kritik bir gece yaşanıyor. Şeflerin belirleyeceği yaratıcı ve zorlu 'dünyadan ekmek arası lezzetler' menüsü ile yarışmacılar, bu akşam hem 3. eleme oyunu hem de dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele ediyor. Ödülün cazibesi kadar, dokunulmazlığı kazanmanın verdiği güvence de yarışmacıların üzerindeki baskıyı artırırken ilk iki dokunulmazlığı alan Kırmızı Takım, haftanın 3. gününe 2-0 önde başladı. Altın kupa ödülüne bir adım daha yaklaşmak ve eleme potasından uzak kalmak isteyen isimlerin becerilerini sergilediği MasterChef Türkiye, heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yapıyor. Peki, bu akşam kimler potadan kurtulacak ve altın kupaya bir adım daha yaklaşacak? 3. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam oynanan ve teması dünyadan ekmek arası lezzetler olan dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Takımların, şeflerin istediği yaratıcı suşi tabaklarını eksiksiz ve en lezzetli şekilde hazırlamak için zamana karşı yarıştığı bu zorlu etap, yarışmacıların teknik becerilerini üst seviyede zorladı. Bölümün hemen başında eleme oyunundan başarıyla çıkan ve ardından takım oyununa geçen yarışmacılar, bu kritik etapta hata yapmamak adına büyük bir baskı altındaydı.

Dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve böylece eleme potasından uzaklaşarak rahat bir nefes aldığı henüz belli olmadı. Takımların performansları ve şeflerin tadım sonrası vereceği nihai karar, bu heyecan dolu bölümün sonunda netleşecek. Dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Henüz televizyon ekranlarında yayınlanan bölümde, bu zorlu mücadelenin sonunda kimin eleme potasına dahil olduğu açıklanmadı. Bu isim, haftanın kritik potasına giren ilk iki yarışmacının yanına eklenerek, eleme gecesi için büyük bir risk altına girecek. 3. eleme adayı açıklandıktan hemen sonra detaylı bilgi haberimizde yer alacaktır.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI VE DOKUNULMAZLIĞI KAZANANLAR

Masterchef Altın Kupa'ya giden yolda, ilk iki dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. İlk bireysel dokunulmazlığı alan Hakan, eleme potasına Erim'i gönderdi.İkinci bireysel dokunulmazlığı ise Alican kazandı. Alican, eleme potasına Semih'i gönderdi.