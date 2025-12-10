Sahipsizler 42. bölüm fragmanı izle | Star TV Sahipsizler yeni fragman izle

CANLI SKOR ANA SAYFA
Anne ve babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin hayatta kalma mücadelesi verirken birbirlerine tutunmak zorunda kalmalarını ele alan Sahipsizler, Mardin’in huzurlu ormanlarından başlar, ancak kardeşler İstanbul’a geldiklerinde hem büyük bir şehirle hem de karanlık sırlarla yüzleşirler. Geçmişin gölgeleri, kardeşlik bağları ve umut dolu mücadele ekseninde ilerleyen dokunaklı bir aile dizisi olan Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. İşte Sahipsizler 42. bölüm fragmanı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 13:45 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 17:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altı kardeşin bir gecede paramparça olan hayatlarının ardından, onları koruması gereken yetişkinlerin bile karanlık hesaplarına kurban gittiği, entrika ve sırlarla örülü bir hikayeyi merkezine alan Sahipsizler, reyting listelerinde ilk sırada oturmaya devam ediyor. Mardin'deki trajedinin ardından İstanbul'a savrulan kardeşler, hem geçmişlerinin gölgesinden kaçmaya hem de kendilerini ayırmak isteyen görünmez bir elin oyunlarını bozmaya çalışıyor. Sevilen dizinin 42. bölüm fragmanını ve detayları sizler için derledik.

SAHİPSİZLER 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

Vahap Ağa'nın vurulmasıyla Devran büyük bir yıkım yaşar. Bu kaosu fırsat bilen Aras ise Hazar Demirci olarak sahalara geri döner. Aşiretin sermayesini çalan Aras, ağalara gönderdiği mesajla aşiretin desteğini kendine çekmek ister.

Sahipsizler yeni bölüm

Öte yandan Uzunkaya çiftliğine dönen çocuklar, hafıza kaybı yaşayan anneleri Bala'nın kendilerini reddetmesiyle yıkılır. Bala'nın geçmişi hatırlaması için çiftlikten ayrılmamakta kararlı olan çocuklar çabalarını sürdürür. Annesini görünce fenalık geçiren Zeliha ise hamile olabileceğinden şüphelenerek test yaptırmaya karar verir.

Sahipsizler 41. bölüm

Vahap'ın vurulduğunu öğrenen Azize, kocasının yanında durarak aşiretin bu zorlu günlerinde ona destek olur. Devran ise babasının intikamını almak ve aşiretin başına geçmek için harekete geçerek Hazar'ın maskesini düşürmeye çalışacaktır.

Star TV Sahipsizler izle

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SAHİPSİZLER tüm bölümleri izlemek için tıklayın

