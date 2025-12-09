Süper Loto sonuçları açıklandı! 9 Aralık Salı Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 9 Aralık Salı tarihli Süper Loto sonuçları şans oyunu severler tarafından sorgulanmaya başladı. "Bugünün Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arayanlar için MPİ, çekiliş tamamlandıktan sonra resmi sonuçları paylaşıyor. Kazandıran numaralar, büyük ikramiye tutarı ve kolon sorgulama ekranı resmi çekiliş sayfası üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık Salı günü Süper Loto çekiliş sonuçları...

9 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan Süper Loto sonuçları, saat 21.30 itibarıyla açıklandı. Kazanan numaralar şöyle:

SÜPER LOTO SONUÇLARI 9 ARALIK 2025

17-28-32-36-38-51

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.