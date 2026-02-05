CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 | TYT, AYT ve YDT başvuru ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 | TYT, AYT ve YDT başvuru ücreti ne kadar?

2026 YKS başvuru kılavuzuna dair ÖSYM’den gelecek son dakika açıklaması adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak sınav için başvuru takvimini merak ediyor. TYT, AYT ve YDT başvurularını ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirecek adaylar, sınav ücretlerine dair detayları da araştırıyor. Peki, 2026 YKS TYT, AYT ve YDT başvuru ücreti ne kadar? İşte başvuru sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler…

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 21:04
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 | TYT, AYT ve YDT başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru takvimi ve sınav ücretleri, üniversite adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Haziran ayında Türkiye genelinde yapılacak olan sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumdan oluşacak. Her oturum için ayrı ücret ödenirken, adaylar açıklamayı merakla bekliyor. Bu kapsamda ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla birlikte "YKS başvuruları ne zaman başlayacak, TYT, AYT ve YDT ücretleri kaç TL?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 YKS başvuru sürecine dair öne çıkan detaylar…

YKS başvuru ücreti 2026

YKS BAŞVURU KILAVUZU 2026 AÇIKLANDI MI?

2026 YKS başvuru kılavuzu henüz adayların erişimine açılmadı. Ancak geçen yılki takvim dikkate alındığında, ÖSYM'nin kılavuzu başvuru gününde saat 14.45 sularında yayımladığı biliniyor. Bu doğrultuda, 6 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde kılavuzun duyurulması bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama yapıldığında, güncel bilgileri fotomac.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

YKS başvuru ücreti 2026 ne kadar?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN 2026?

2026 YKS başvuru süreci netleşti. Üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar, başvurularını 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla yapabilecek. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre başvurular, 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

TYT, AYT ve YDT başvuru ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücretleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl her bir oturum için belirlenen ücret 450 TL olarak uygulanmıştı. Bu yılki sınav ücretlerine dair net bilgiler, 2026 YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte resmiyet kazanacak.

YKS başvuru tarihleri ne zaman 2026?

Domenico Tedesco'dan N'Golo Kante sözleri!
İşte Kante'nin zorlu hayatı!
