SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 5 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Süper Loto’da bu hafta gözler ikramiyeye çevrildi. Büyük ödülün kime çıktığı merak edilirken, çekilişle birlikte şansını deneyen binlerce oyuncunun heyecanını artırdı. 60 sayı arasından seçilen 6 numarayı bilen talihlinin büyük kazanca ulaşacağı çekilişin ardından, 5 Şubat 2026 Perşembe günü kazanan rakamlar ve ikramiyenin devredip devretmediği merak edilmeye başlandı. Peki, Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto ne kadar devretti? Büyük ödül sahibini buldu mu? İşte tüm detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 21:35
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da bu hafta ikramiye dikkat çekiyor. Büyük ödül giderek artarken, kime çıkacağı ise oyuncuların gündeminde. 60 sayı arasından belirlenen 6 rakamı doğru tahmin eden talihlinin büyük ikramiyeye ulaşacağı çekiliş sonrası, 5 Şubat 2026 Perşembe günü kazanan numaralar ve ikramiyenin devredip devretmediği merak konusu oldu. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ödül sahibini buldu mu? İşte merak edilen ayrıntılar…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 5 ŞUBAT PERŞEMBE

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş, 5 Şubat Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleşti. İşte kazanan şanslı numaralar:

14-34-42-60-51-24

Süper Loto kazanan numaralar 5 Şubat 2026

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 8 Şubat Pazar günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

