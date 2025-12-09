MasterChef Altın Kupa | 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Masterchef All Star'da Altın Kupa heyecanı devam ediyor. Yarışmacılar, 9 .aralık Salı günü suşi yapmak için kollarını sıvadı. Haftanın 2. gününde, 2. eleme adayı ile birlikte 2. takım oyunu kazananı da netleşiyor. Verilen 66 malzemeyle 11 farklı suşi yapmaları istenen yarışmacılar arasında gerginlik ve heyecan dolu dakikalar artıyor. Final yaklaştıkça yarışmacılar arasındaki rekabet de yükselirken en güzel suşiyi yapan takım, Altın Kupa'da 2. dokunulmazlığın sahibi oluyor. İşte Masterchef 9 Aralık Salı günü kazananı ve eleme adayı...

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:55 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 23:24
MasterChef Türkiye'de altın kupa ödülüne giden yolda kritik bir gece yaşanıyor. Şeflerin belirleyeceği yaratıcı ve zorlu suşi menüsü ile yarışmacılar, bu akşam hem 2. eleme oyunu hem de dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele ediyor. Ödülün cazibesi kadar, dokunulmazlığı kazanmanın verdiği güvence de yarışmacıların üzerindeki baskıyı artırırken ilk dokunulmazlığı alan Kırmızı Takım, haftanın 2. gününe 1-0 önde başladı. Altın kupa ödülüne bir adım daha yaklaşmak ve eleme potasından uzak kalmak isteyen isimlerin becerilerini sergilediği MasterChef Türkiye, heyecan dolu dakikalara ev sahipliği yapıyor. Peki, bu akşam kimler potadan kurtulacak ve altın kupaya bir adım daha yaklaşacak? 2. Eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Masterchef 9 Aralık sonuçları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam oynanan ve teması Uzak Doğu mutfağının incisi suşi olan dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Takımların, şeflerin istediği yaratıcı suşi tabaklarını eksiksiz ve en lezzetli şekilde hazırlamak için zamana karşı yarıştığı bu zorlu etap, yarışmacıların teknik becerilerini üst seviyede zorladı. Bölümün hemen başında eleme oyunundan başarıyla çıkan ve ardından takım oyununa geçen yarışmacılar, bu kritik etapta hata yapmamak adına büyük bir baskı altındaydı.

Masterchef Altın Kupa 2. Eleme oyunu

Dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve böylece eleme potasından uzaklaşarak rahat bir nefes aldığı henüz belli olmadı. Takımların performansları ve şeflerin tadım sonrası vereceği nihai karar, bu heyecan dolu bölümün sonunda netleşecek. Dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığı an, haberimiz bu bilgiyle anında güncellenecektir.

Masterchef eleme adayı kim oldu 9 Aralık?

MASTERCHEF 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Henüz televizyon ekranlarında yayınlanan bölümde, bu zorlu mücadelenin sonunda kimin eleme potasına dahil olduğu açıklanmadı. Bu isim, haftanın kritik potasına giren ilk yarışmacının yanına eklenerek, eleme gecesi için büyük bir risk altına girecek. 2. eleme adayı açıklandıktan hemen sonra detaylı bilgi haberimizde yer alacaktır.

