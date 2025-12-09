8 - 14 Aralık 2025 Haftalık Burç Yorumları: Bu hafta burçları neler bekliyor?

CANLI SKOR ANA SAYFA
8 - 14 Aralık 2025 haftalık burç yorumları, astrolojiyle ilgilenen milyonlar tarafından merakla araştırılıyor. Yeni haftayla birlikte gökyüzünde yaşanan enerji değişimleri; aşk, iş, kariyer, para ve sağlık konularını doğrudan etkiliyor. Gökyüzünün enerjisi bu hafta birçok burca yeni fırsatlar sunarken bazı konularda ise sabırlı olmayı gerektiriyor. Aşk, kariyer, para, aile ve sağlık başlıklarında tüm burçları bekleyen detaylı yorumlar haberimizin devamında yer alıyor. Peki, bu hafta burçları neler bekliyor?

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 07:50
8–14 Aralık 2025 haftası, Mars, Satürn ve Neptün arasındaki sert açılar nedeniyle gökyüzünde oldukça yoğun ve zorlu enerjileri barındırıyor. Bu hafta ilerlemek ile engellenmek arasında sıkışmış hissedebilir, motivasyonunuzu korumakta zorlanabilirsiniz. Astrolojik açıdan bakıldığında, hem ilişkiler hem finans hem de sağlık konularında dikkatli adımlar atılması gerekiyor.

Mars–Satürn Karesi: Engellenme ve Yavaşlama Enerjisi

9 Aralık'ta kesinleşen Mars–Satürn karesi, haftanın en sert etkisi olarak öne çıkıyor. Bu açı;

İrade sınavlarının artmasına,

Enerji düşüklüğüne,

Kaza, düşme ve sakarlıklara,

Otorite figürleriyle çatışmalara işaret ediyor.

Bu süreçte ısrarcı olmak yerine strateji üretmek çok daha kazandırıcı olacaktır.

Merkür–Uranüs Karşıtlığı: Ani Haberler ve İletişim Krizleri

10 Aralık'ta devreye giren bu karşıtlık, elektronik cihazlar, haberleşme ve sosyal medya alanlarında beklenmedik gelişmeler yaratabilir. Bu nedenle önemli belgeleri, mesajları ve anlaşmaları iki kez kontrol etmek gerekiyor.

Merkür Yay Burcunda: Zihinsel Dağınıklık Artıyor

12 Aralık itibarıyla Merkür'ün Yay burcuna geçişi;

Daha iyimser,

Daha geniş perspektifli bir düşünce yapısını desteklerken, detay kaçırma ve dağılma riskini de artırıyor.

Mars–Neptün Karesi: Yanılgı, Aldanma ve Sağlık Uyarıları

Haftanın en dikkat edilmesi gereken etkisi 14 Aralık'ta aktifleşiyor. Bu açı:
Bağışıklık sisteminin zayıflaması,
Gıda zehirlenmeleri,
İlaç yan etkileri,
Sahtekârlık ve kandırılma risklerini ön plana çıkarıyor.

Neler Olacak? İşte Haftanın Astrolojik Gündemi: Mars–Satürn Karesi: Dur, Düşün, Strateji Kur

Mars'ın hız ve hareket veren enerjisi, Satürn'ün koyduğu duvarlara çarpıyor. Bu durum:

İşlerde gecikme,

Engellenmişlik hissi,

Fiziksel yorgunluk olarak yansıyabilir.

Bu hafta zorlayarak değil, planlayarak ilerlemek gerekiyor.

Merkür–Uranüs Karşıtlığı: Şok Edici Haberler ve Teknoloji Arızaları

Çarşamba günü beklenmedik mesajlara, kararlara ve değişimlere açık bir atmosfer hakim.

Telefon, bilgisayar ve elektrik sistemlerinde sorunlar yaşanabilir.

Dedikodular, yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir.

Merkür Yay'a Geçiyor: Bilgi Akışı Hızlanıyor

İletişim gezegeni Yay burcundayken herkes daha fazla konuşur, öğrenmek ister ama odaklanmak zorlaşır. Bu transit süresince;
Abartılı sözler,
Patavatsız çıkışlar,
Detayları görmezden gelme riskleri artıyor.


Mars–Neptün Karesi: Belirsizlik ve Yanıltıcı Enerjiler

Hafta sonunun en önemli etkisi olan Mars–Neptün karesi, özellikle sağlık, maddi konular ve ilişkilerde sisli bir atmosfer yaratır. Gerçekleri görmek zorlaşabilir.

Koç Burcu

Bu hafta seyahatler, eğitim ve hukuksal konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. Motivasyon düşebilir ancak strateji değiştirerek ilerlemek mümkün.

Boğa Burcu

Ortak finansal kaynaklar, krediler ve borçlar gündemde. Riskli yatırımlardan kaçınmalı, gizli planları kimseyle paylaşmamalısınız.

İkizler Burcu

İlişkilerde ve ortaklıklarda gerginlik artıyor. Fevri sözler uzun vadeli sorunlar yaratabilir; iletişimde dikkatli olunmalı.

Yengeç Burcu
İş ortamı ve günlük düzeniniz yoğunlaşıyor. Acelecilik iş kazalarına neden olabilir. Sağlıkla ilgili hassasiyetlere dikkat.


Aslan Burcu
Aşk ve çocuk konularında gelgitli bir dönem. Maddi risklerden ve ani kararlarla girilen işlerden uzak durmanız önemli.


Başak Burcu


Ev, aile ve yerleşim konularında hareketlilik var. Sözleriniz sertleşebilir; aile içi tartışmalardan kaçınmak gerekli.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
