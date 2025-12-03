Gelinim Mutfakta puan durumu! 3 Aralık Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 3 Aralık'ta Gelinim Mutfakta'da büyük heyecan vardı. Yarışmacılar Çarşamba günkü bölümde en yüksek puanı almak ve çeyrek altını kapmak için yarıştı. Puanlar toplandı, kazanan belirlendi. Peki günün çeyrek altını kim aldı? Güne damga vuran performans haberimizde yer alıyor. Her gün olduğu gibi bugün de izleyiciler "Gelinim Mutfakta 3 Aralık çeyrek altını kim kazandı?" diye arıyor. Eğer siz de sonucu öğrenmek istiyorsanız, 3 Aralık puan durumu ve altını kazanan gelinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN KAZANANI KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 ARALIK

GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU

KADER- 17 puan

TUĞBA- 15 puan

MİYASE- 12 puan

NURSİMA- 6 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 1 ARALIK 2025

TUĞBA- 18 puan

MİYASE- 18 puan

KADER- 14 puan

NURSİMA- 7 puan

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM KAZANDI?

Haftanın kazananı ve 10 altın bileziğin sahibi Miyase gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA VEDA EDEN KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta veda eden isim Hanife oldu.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.