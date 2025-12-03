CANLI SKOR ANA SAYFA
Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 24. son bölüm tek parça izle

Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 24. son bölüm tek parça izle

Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Eşref Rüya, 24. bölümüyle 3 Aralık Çarşamba günü ekrana geliyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir ve Büşra Develi'nin paylaştığı Eşref Rüya'nın yeni bölümünde Eşref'in, Nisan'ın muhbir olduğu konusunda şüpheler git gide artmaktadır. Nisan'ı takip ettiren Eşref neyle karşılaşacak? İhanet şüphesi içini kemirirken bir sonraki adımı ne olacak? Dizinin yeni bölüm konusu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 08:08 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eşref Rüya yeni bölüm izle | Kanal D Eşref Rüya 24. son bölüm tek parça izle

Eşref Rüya 24. yeni bölümüyle seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Kanal D'nin yayımladığı 24. bölüm fragmanında yürekleri ağızlara getiren gelişmeler yaşanırken Eşref'in Nisan'ın casus olduğundan şüphelenip onu takip ettirmeye başlamasıyla işler çığırından çıkar. Nisan, bu durum karşısında ne tepki verecektir? İşte Eşref Rüya 24. bölüm detayları...

EŞREF RÜYA 24. YENİ BÖLÜM İZLE

EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER | TIKLA-İZLE

Eşref Rüya yeni bölüm izle

EŞREF RÜYA 24. BÖLÜM KONUSU

Eşref, Nisan'ın muhbir olabileceğine dair büyük bir şüpheye düşer ve Nisan'ı takip ettirmeye karar verir. Fulya'nın ölümüyle şüphelerini iyice kuvvetlendiren Nisan ise, Dinçer'in sırrını ortaya çıkarmak için gizli bir savaş vermeye devam eder.

Eşref Rüya 24. bölüm özeti

Polisin eline düşen Tufan, herkes için tehdit oluşturur. Kadir, bu duruma müdahale etmek için sinsi bir plana ortak olur fakat işlerin çığırından çıkması an meselesidir. Eşref içini kemiren ihanet şüphesiyle baş etmeye çalışırken bir yandan da kendisine atılacak hain iftiraya karşı dik durmalıdır.

EŞREF RÜYA 24. YENİ BÖLÜM İZLE

EŞREF RÜYA TÜM BÖLÜMLER | TIKLA-İZLE

Kanal D Eşref Rüya son bölüm izle

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

  • Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

  • Demet Özdemir-Nisan Akyol

  • Büşra Develi-Çiğdem Serim

  • Necip Memili-Gürdal Bozok

  • Tolga Tekin-Müslüm Çermik

  • Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

  • Görkem Sevindik-Kadir Yanık

  • Umut Karadağ-Serdar Günsur

  • Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

  • Ebrar Karabakan-Afra Akyol

  • Şener Savaş-Sadık Güleryüz

  • Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

  • Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava

EŞREF RÜYA KONUSU

Eşref, çocukken uzaktan aşık olduğu ve "Rüya" adını verdiği kızı yıllarca ararken güçlü bir mafya üyesine dönüşür. İdealist bir müzisyen olan Nisan, Eşref'in işlettiği otelde gerçekleşen bir düğünde sahne almasıyla kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Eşref, Nisan'a aşık olur, ancak onun aslında yıllardır peşinde olduğu Rüya ve aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığını bilmemektedir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi içinde sıkışan Eşref, hem çetesiyle hem de kendi duygularıyla büyük bir hesaplaşmaya sürüklenir.

