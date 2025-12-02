CANLI SKOR ANA SAYFA
Rüya Gibi ilk bölüm izle | Show TV Rüya Gibi 1. bölüm

Show TV ekranlarının yeni dizisi Rüya Gibi, 1. bölümüyle 2 Aralık Salı günü ekrana geliyor. İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken Tarık’ın yıllardır kendisini aldattığını öğrenen Aydan’ın altüst olan hayatını ele alan dizi, sıcak mahalle atmosferi ve samimi dostlukları ekrana taşıyor. Başrollerini Seda Bakan ve Uğur Güneş'in paylaştığı dizi, eğlenceli konusuyla olduğu kadar deneyimli oyuncu kadrosuyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Rüya Gibi ilk bölüm detayları ve canlı izleme linki...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 11:03 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 11:35
Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, Salı akşamlarını şenlendirmeye geliyor. Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Rüya Gibi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken, gizemli iş insanı Emir'le yolu kesişen Aydan'ın, lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alıyor. Başrollerinde tanıdık yüzlerin yer aldığı komedi dizisinde karakterlerin dikkat çeken dönüşümü ile izleyici ekrana kilitlenecek. İşte Rüya Gibi 1. bölüm konusu ve detayları...

RÜYA GİBİ 1. BÖLÜM KONUSU

Aydan, yıllarca kocası Tarık'ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür. Hayatı, Tarık'ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık'ın yetimhanede büyüyen kızı Çido'ya el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır.

Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir'le tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır.

RÜYA GİBİ KONUSU

Rüya Gibi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken, gizemli iş insanı Emir'le yolu kesişen Aydan'ın, lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alır. Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu'nun canlandırdığı Aydan, Çido ve Fiko'nun dostluklarından güç alarak çıkacakları yolculukta, tehlike dolu yükselişleri izleyenleri ekrana bağlayacak.

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSU

  • Seda Bakan (Aydan)

  • Uğur Güneş (Emir)

  • Ahsen Eroğlu (Çiğdem)

  • Emre Bey (Efe)

  • Şebnem Bozoklu (Fiko)

  • Devrim Yakut (Hayriye)

  • Celil Nalçakan (Tarık)

