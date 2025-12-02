İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi sorgula!

CANLI SKOR ANA SAYFA
2 Aralık günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanıyor. Kesintiden etkilenen vatandaşlar, "Elektrik ne zaman gelecek?" ve "Elektrik kesintisi nasıl sorgulanır?" sorularının cevabını araştırıyor. İstanbul'da 2 Aralık Cumartesi günü birçok ilçede elektrik kesintisi meydana geliyor. Vatandaşlar, "Elektrik ne zaman gelir?" sorusuna yanıt ararken, BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti programını paylaştı. Planlı bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kesintiler, bazı mahallelerde birkaç saat sürebiliyor. Kesintiden etkilenen kullanıcılar, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı üzerinden yaşadıkları bölgedeki planlı kesinti saatlerine ulaşabiliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 12:12 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 12:13
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ARALIK

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SARIYER

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ARALIK

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ ŞİŞLİ

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SİLİVRİ

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SİLİVRİ

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 ARALIK SULTANGAZİ

