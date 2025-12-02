SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Sorusu, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor. Vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi duyurularını yakından takip etmesi ve olası kar yağışı durumunda tedbirli olması öneriliyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar ne diyor?
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.
Haftalık Hava Tahmini 📆(1 - 7 Aralık 2025) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/PxcoCapze0— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 30, 2025
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Uzmanlar, son günlerde hızla düşen hava sıcaklıklarının İstanbul'da da kış etkisinin belirginleştiğini ve soğuk havanın ilerleyen günlerde daha da sert hissedilebileceğini belirtiyor. İstanbul'da yağışların ilk etapta sağanak yağmur şeklinde başlaması beklenirken, sıcaklık değerlerinin düşmesiyle birlikte bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı ihtimalinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıldı. Sürücüler için ulaşımda aksamalara, ani ısı değişimlerine ve görüş mesafesinin düşmesine karşı uyarılar yapıldı.
📆1 Aralık 2025 Pazartesi ☔Kuvvetli Yağışa Dikkat! 🌡️Hava Sıcaklığı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/9fR4M7r9VY— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 1, 2025
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre; ülkemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük kısmı (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Siirt çevreleri ve Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor.
Yağış Durumu
- Yağış türü: Genel olarak yağmur ve sağanak,
- İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor.
- Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava Sıcaklığı
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 2–4°C düşmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Rüzgar
Hava genel olarak güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Uyarılar
Kuvvetli yağış uyarısı: Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların sel, su taşkını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor.
- İstanbul: 14°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
- Bursa: 14°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak
- Çanakkale: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
- Kırklareli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege
Bölgenin kuzeyi ve Aydın'ın kıyı kesimleri yağışlı geçecek; sabah ve gece pus ve sis etkili olacak.
- İzmir: 18°C, sabah ve öğle sağanak
- Denizli: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
- Manisa: 15°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak
- Afyonkarahisar: 11°C, öğle hafif yağmur
Akdeniz
Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adana'nın doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- Antalya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
- Adana: 19°C, doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
- Hatay: 18°C, aralıklı sağanak
İç Anadolu
Bölge genelinde yağmur ve sağanak; kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olasılığı var. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, kuzeydoğuda buzlanma ve don bekleniyor.
- Ankara: 10°C, sabah ve öğle hafif yağmur
- Eskişehir: 11°C, öğle hafif yağmur
- Kayseri: 10°C, sabah ve öğle yağmur
Karadeniz
Batı Karadeniz'de yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur; Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
- Trabzon: 16°C, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak
- Rize: 16°C, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak
- Samsun: 15°C, aralıklı yağmur ve sağanak
Doğu Anadolu
Genellikle yağmur; kuzey ve doğuda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Sabah ve gece buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
- Erzurum: 5°C, aralıklı yağmur ve kar
- Kars: 8°C, aralıklı karla karışık yağmur
- Van: 8°C, yüksek kesimlerde kar
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu; Siirt çevresinde öğle ve gece sağanak yağış bekleniyor.
- Diyarbakır: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
- Gaziantep: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
- Mardin: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
- Siirt: 14°C, öğle ve gece sağanak