CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı?

SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusunun cevabını merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminini paylaştı. Rapora göre ülke genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu seyretmesi bekleniyor. Özellikle Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü ve Doğu Anadolu’da yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 09:41 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 08:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Sorusu, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor. Vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi duyurularını yakından takip etmesi ve olası kar yağışı durumunda tedbirli olması öneriliyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar ne diyor?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uzmanlar, son günlerde hızla düşen hava sıcaklıklarının İstanbul'da da kış etkisinin belirginleştiğini ve soğuk havanın ilerleyen günlerde daha da sert hissedilebileceğini belirtiyor. İstanbul'da yağışların ilk etapta sağanak yağmur şeklinde başlaması beklenirken, sıcaklık değerlerinin düşmesiyle birlikte bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı ihtimalinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıldı. Sürücüler için ulaşımda aksamalara, ani ısı değişimlerine ve görüş mesafesinin düşmesine karşı uyarılar yapıldı.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre; ülkemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük kısmı (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Siirt çevreleri ve Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yağış Durumu

  • Yağış türü: Genel olarak yağmur ve sağanak,

  • İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor.

  • Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava Sıcaklığı

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 2–4°C düşmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgar

Hava genel olarak güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların sel, su taşkını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor.

  • İstanbul: 14°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak

  • Bursa: 14°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak

  • Çanakkale: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

  • Kırklareli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege

Bölgenin kuzeyi ve Aydın'ın kıyı kesimleri yağışlı geçecek; sabah ve gece pus ve sis etkili olacak.

  • İzmir: 18°C, sabah ve öğle sağanak

  • Denizli: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

  • Manisa: 15°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak

  • Afyonkarahisar: 11°C, öğle hafif yağmur

Akdeniz

Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adana'nın doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

  • Antalya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

  • Adana: 19°C, doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

  • Hatay: 18°C, aralıklı sağanak

İç Anadolu

Bölge genelinde yağmur ve sağanak; kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olasılığı var. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, kuzeydoğuda buzlanma ve don bekleniyor.

  • Ankara: 10°C, sabah ve öğle hafif yağmur

  • Eskişehir: 11°C, öğle hafif yağmur

  • Kayseri: 10°C, sabah ve öğle yağmur

Karadeniz

Batı Karadeniz'de yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur; Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

  • Trabzon: 16°C, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak

  • Rize: 16°C, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak

  • Samsun: 15°C, aralıklı yağmur ve sağanak

Doğu Anadolu

Genellikle yağmur; kuzey ve doğuda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Sabah ve gece buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

  • Erzurum: 5°C, aralıklı yağmur ve kar

  • Kars: 8°C, aralıklı karla karışık yağmur

  • Van: 8°C, yüksek kesimlerde kar

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu; Siirt çevresinde öğle ve gece sağanak yağış bekleniyor.

  • Diyarbakır: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

  • Gaziantep: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

  • Mardin: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

  • Siirt: 14°C, öğle ve gece sağanak

AHaber CANLI YAYIN

G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor!
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
DİĞER
Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası hakeme tepki: “Hiç beğenmedim”
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme!
Buruk: Canımızı zor kurtardık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:41
Dev derbide kazanan çıkmadı! Dev derbide kazanan çıkmadı! 00:41
Derbi sonu özlenen görüntüler! Derbi sonu özlenen görüntüler! 00:41
G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! G.Saray'ın genç futbolcusu sakatlandı! 00:41
F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! F.Bahçe'de yıldız isimlere ıslıklı tepki! 00:41
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 00:41