SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da kar yağışı olacak mı? Sorusu, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporuna göre; önümüzdeki günlerde ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor. Vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi duyurularını yakından takip etmesi ve olası kar yağışı durumunda tedbirli olması öneriliyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Uzmanlar ne diyor?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Haftalık Hava Tahmini 📆(1 - 7 Aralık 2025) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/PxcoCapze0 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 30, 2025

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uzmanlar, son günlerde hızla düşen hava sıcaklıklarının İstanbul'da da kış etkisinin belirginleştiğini ve soğuk havanın ilerleyen günlerde daha da sert hissedilebileceğini belirtiyor. İstanbul'da yağışların ilk etapta sağanak yağmur şeklinde başlaması beklenirken, sıcaklık değerlerinin düşmesiyle birlikte bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde zaman zaman kar yağışı ihtimalinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapıldı. Sürücüler için ulaşımda aksamalara, ani ısı değişimlerine ve görüş mesafesinin düşmesine karşı uyarılar yapıldı.

📆1 Aralık 2025 Pazartesi ☔Kuvvetli Yağışa Dikkat! 🌡️Hava Sıcaklığı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/9fR4M7r9VY — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 1, 2025

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre; ülkemiz genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük kısmı (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Siirt çevreleri ve Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yağış Durumu

Yağış türü: Genel olarak yağmur ve sağanak,

Genel olarak yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor.

karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava Sıcaklığı

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 2–4°C düşmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgar

Hava genel olarak güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Uyarılar

Kuvvetli yağış uyarısı: Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Vatandaşların sel, su taşkını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor.

İstanbul: 14°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak

14°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak Bursa: 14°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak

14°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak Çanakkale: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

16°C, parçalı ve çok bulutlu Kırklareli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege

Bölgenin kuzeyi ve Aydın'ın kıyı kesimleri yağışlı geçecek; sabah ve gece pus ve sis etkili olacak.

İzmir: 18°C, sabah ve öğle sağanak

18°C, sabah ve öğle sağanak Denizli: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

15°C, parçalı ve çok bulutlu Manisa: 15°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak

15°C, sabah ve öğle saatlerinde sağanak Afyonkarahisar: 11°C, öğle hafif yağmur

Akdeniz

Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Adana'nın doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

21°C, parçalı ve çok bulutlu Adana: 19°C, doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

19°C, doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak Hatay: 18°C, aralıklı sağanak

İç Anadolu

Bölge genelinde yağmur ve sağanak; kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olasılığı var. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, kuzeydoğuda buzlanma ve don bekleniyor.

Ankara: 10°C, sabah ve öğle hafif yağmur

10°C, sabah ve öğle hafif yağmur Eskişehir: 11°C, öğle hafif yağmur

11°C, öğle hafif yağmur Kayseri: 10°C, sabah ve öğle yağmur

Karadeniz

Batı Karadeniz'de yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur; Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

Trabzon: 16°C, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak

16°C, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak Rize: 16°C, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak

16°C, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak Samsun: 15°C, aralıklı yağmur ve sağanak

Doğu Anadolu

Genellikle yağmur; kuzey ve doğuda karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor. Sabah ve gece buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Erzurum: 5°C, aralıklı yağmur ve kar

5°C, aralıklı yağmur ve kar Kars: 8°C, aralıklı karla karışık yağmur

8°C, aralıklı karla karışık yağmur Van: 8°C, yüksek kesimlerde kar

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu; Siirt çevresinde öğle ve gece sağanak yağış bekleniyor.

Diyarbakır: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

13°C, parçalı ve çok bulutlu Gaziantep: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

16°C, parçalı ve çok bulutlu Mardin: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

13°C, parçalı ve çok bulutlu Siirt: 14°C, öğle ve gece sağanak