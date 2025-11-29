Son depremler listesi | 29 Kasım bugün nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

Deprem ülkesi olan ülkemizde sismik hareketlilik bugün de devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri, gün boyunca yaşanan sarsıntıların büyüklüklerini ve merkez üslerini ayrıntılı olarak paylaşmaya devam ediyor. Özellikle aktif fay hatları üzerinde yaşayanların depreme karşı tedbirli olması gerekirken 29 Kasım Cumartesi gün içindeki depremler hem küçük hem de orta şiddette gözlemlendi. İşte son depremler ve detayları...

SAKARYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre Türkiye ve çevresinde bugün küçük ölçekli çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Sabahın ilk saatlerine dek yaşanan depremlerden en çok dikkat çekenleri ise Sakarya'da 3,2 şiddetindeki sarsıntı oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Sakarya, Pamukova olarak duyururken şiddetini ise 3.3 olarak ölçtü. Ardından yapılan revizeyle sarsıntının büyüklüğü 3,2'ye düşürülürken aynı deprem AFAD'ın resmi internet sitesinde ise 3,1 olarak kayıtlara geçti .

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ👈

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER👈