Gelinim Mutfakta puan durumu! 28 Kasım Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?

28 Kasım'da Gelinim Mutfakta'da büyük heyecan vardı: Yarışmacılar cuma bölümünde en yüksek puanı almak ve çeyrek altını kapmak için yarıştı. Puanlar toplandı, kazanan belirlendi. Peki haftanın final gününde çeyrek altını ve bilezikleri kim aldı? Güne damga vuran performans ve büyük ödülün sahibi haberimizde yer alıyor. Her gün olduğu gibi bugün de izleyiciler "Gelinim Mutfakta 28 Kasım çeyrek altını kim kazandı?" diye arıyor. Eğer siz de sonucu öğrenmek istiyorsanız, 28 Kasım puan durumu ve altını kazanan gelinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü henüz yayımlandığından günün birincisi belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerin haksız puanlamasından dolayı 26 Kasım Çarşamba günü çeyrek altın verilmedi. Eğer çeyrek altın iptal edilmeseydi Miyase günün birincisi olarak çeyrek altını kazanacaktı. Aslı Hünel, 27 Kasım Perşembe günü iki çeyrek altın verileceğini açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17-21 Kasım tarihleri arasında, hafta boyunca kayınvalidelerden en düşük puanları alarak yarışmaya veda eden isim, Emsal gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 17-21 Kasım tarihleri arasında, hafta boyunca kayınvalidelerden en yüksek puanları alan isim Tuğva be Nursima oldu. Çekilen kura sonucunda bilezikleri Nursima gelin kazandı.