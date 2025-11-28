28 Kasım deprem listesi | Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika deprem haberleri gündemde yer almaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre 28 Kasım Cuma günü gece saatlerinden bu yana Türkiye ve çevresinde 40’tan fazla küçük çaplı deprem meydana geldi.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 06:52 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:52
Son dakika deprem haberleri... Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu? sorusunun cevabı merak ediliyor. Deprem verileri araştırılmaya devam ederken, "Az önce deprem mi oldu?" sorusu 28 Kasım Cuma sabahında da sıkça aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem listesine göre gece boyunca 40'ın üzerinde sarsıntı kaydedildi. Çoğu hissedilmeyecek seviyede olan bu depremlerden yalnızca Akdeniz'de gerçekleşen deprem çevrede etkisini gösterdi. Canlı deprem verileri, AFAD ve Kandilli son depremler sayfası üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, deprem mi oldu? 28 Kasım son depremler!

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre Türkiye ve çevresinde 40'ın üzerinde küçük çaplı sarsıntı kaydedildi. Depremlerin büyük çoğunluğu 2.0 magnitüdün altında olduğu için hissedilmedi. Ancak Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi. 28 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor.

👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ👈

👉KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER👈

AHaber CANLI YAYIN

