28 Kasım deprem listesi | Az önce deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

Son dakika deprem haberleri... Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım deprem ne zaman, kaç şiddetinde oldu? sorusunun cevabı merak ediliyor. Deprem verileri araştırılmaya devam ederken, "Az önce deprem mi oldu?" sorusu 28 Kasım Cuma sabahında da sıkça aratılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem listesine göre gece boyunca 40'ın üzerinde sarsıntı kaydedildi. Çoğu hissedilmeyecek seviyede olan bu depremlerden yalnızca Akdeniz'de gerçekleşen deprem çevrede etkisini gösterdi. Canlı deprem verileri, AFAD ve Kandilli son depremler sayfası üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, deprem mi oldu? 28 Kasım son depremler!

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre Türkiye ve çevresinde 40'ın üzerinde küçük çaplı sarsıntı kaydedildi. Depremlerin büyük çoğunluğu 2.0 magnitüdün altında olduğu için hissedilmedi. Ancak Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi. 28 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi anlık olarak güncelleniyor.

