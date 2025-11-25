CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

TRT ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü, seyirciler tarafından merak ediliyor. Her hafta salı günleri yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizinin 25 Kasım Salı günü saat 20.00'de ekrana gelmemesi üzerine izleyiciler, araştırmalara başladı. TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü yerine UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Uinon Saint Gilloise maçının yayımlandığını gören seyircilerin merak ettiklerini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 09:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'in en sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 25 Kasım Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Her hafta salı günü yeni bölümü yayımlanan dizi yerine TRT 1 ekranlarında UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Union Saint Gilloise maçının oynaması üzerine seyirciler, dizinin yeni bölümü üzerine araştırmalara başladı. Peki Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm neden yok? Final mi yaptı, günü mü değişti? Yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

MEHMED:FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. TRT 1, aynı saatte oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray – USG maçını yayınlayacak. Kanal, yoğun ilgi gören maçın öncelikli yayın hakkını değerlendirdiği için dizinin normal yayın günü geçici olarak ertelendi.

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman?

MEHMED:FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü, bir sonraki hafta, 2 Aralık Salı günü ekrana gelecek.

TRT1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

MEHMED:FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM KONUSU

Zeynel'in kaybıyla sarsılan Osmanlı ocağı, Sultan Mehmed'in kararlı duruşuyla yeniden kenetlenir. Mehmed, "Kanımızı yerde koymayacağız!" diyerek intikam yeminini ilan ederken, Kurtçu ve Bali Bey arasındaki gerginlik yerini Pontus'a karşı ortak bir hedefte birleşmeye bırakır. İçeride yaşanan beklenmedik yüzleşmeler, dışarıdaki düşmanlıkların gölgesinde şekillenirken eski hesaplar kapanır, yeni ittifaklar doğar.

Mehmed: Fetihler Sultanı bugün neden yok?

Pontus cephesinden yükselen rüzgârlar, Osmanlı'ya karşı kurulan planların büyüdüğünü gösterir. Komnenos'un öfkesi, Uzun Hasan'ın Pontus'a yaklaşan desteği ve sarayda yankı bulan diplomatik adımlar, bölgedeki güç dengesini hiç olmadığı kadar hassas bir noktaya taşır. Mehmed ise karşısında yükselen bu yeni tehdide karşı zamanla yarışırken, devlet erkânı arasında bile farklı sesler yükselmeye başlar.

Doğu cephesinde ise Akkoyunlu tehdidi yaklaştıkça tansiyon yükselir. Şehzade Beyazıd ve Mustafa, babalarının emriyle kritik bir tahkimat görevi üstlenirken Osmanlı ordusu ise zorlu coğrafyada ilerlerken hem doğanın hem de görünmeyen tuzakların gölgesine düşer. Kadırga Yaylası'nda yaşanan ordu içindeki anlaşmazlıklar, Sultan Mehmed'in ordusuna gücünü yeniden hatırlattığı bir dönüm noktasına dönüşür. Mehmed, askerin içine girerek yaptığı etkileyici konuşmayla onlara yeniden ruh ve gayret aşılar. Ancak Sultan Mehmed ve ordusunu bekleyen asıl tehlike ileride bekliyordur…Gelevera Vadisi'nde…

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
Tedesco'dan derbi uyarısı!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'li İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ağabeyi yolsuzluk çetesinin kuryesi çıktı
Cimbom ilk 8 aşkına! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 01:00
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 01:00
Sevilla deplasmanda kayıp! Sevilla deplasmanda kayıp! 00:59
Olaylı maçta Everton galip! Olaylı maçta Everton galip! 00:58
Tekke'den Visca açıklaması! Tekke'den Visca açıklaması! 00:24
Fırtına İstanbul'da kazandı! Fırtına İstanbul'da kazandı! 00:24
Daha Eski
İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! İstanbul'da VAR kontrolü sonrası penaltı kararları! 00:24
Trabzonspor'da Visca şoku! Trabzonspor'da Visca şoku! 00:24
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 00:24
Maçta kırmızı kart kararı! Maçta kırmızı kart kararı! 00:24
F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... F.Bahçe'de flaş kadro kararı! Cenk Tosun'un yerine... 00:24
Icardi'den flaş F.Bahçe yanıtı Icardi'den flaş F.Bahçe yanıtı 00:24