Bugün kara kış, yarın yaz havası! 25 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Kasım Salı tarihli hava tahmin raporunda, yurt genelinde soğuk havanın etkili olacağını belirtti. Pazartesi günü yurda giriş yaparak ülke genelinde hissedilen serinliğin yarından itibaren etkisini yitireceği açıklanırken bugün Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

25 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da haftanın ilk gününden itibaren etkisini gösteren soğuk hava, yarın yerini güneşli ve ılık sonbahara bırakacak. 25 Kasım Salı günü megakentte hissedilen en yüksek sıcaklığın 16 derece olması beklenirken yağış ihtimali ise gözükmüyor. Nem oranının sabah saatlerinde yüzde 87'ye çıkacağını bildiren uzmanlar, rüzgarın ortalama hızının ise saatte 10 km olacağını kaydetti. Yarından itibaren İstanbul'da yeniden yaz havası etkili olacak. Sıcaklıkların 20 derece civarında olacağı haftanın ardından Cuma günü yağış, Cumartesi ise sıcaklıkların yeniden düşüşe geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

25 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu, 16°C

26 Kasım Çarşamba: Çok Bulutlu, 20°C

27 Kasım Perşembe: Parçalı Bulutlu, 20°C

28 Kasım Cuma: Sağanak Yağışlı, 20°C

29 Kasım Cumartesi: Hafif Sağanak Yağışlı, 17°C

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu