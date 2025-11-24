İSKİ baraj doluluk oranları 24 Kasım: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İSKİ'nin günlük verilerine göre, İstanbul baraj doluluk oranı 24 Kasım Pazartesi itibarıyla açıklandı. Kentin su seviyeleriyle ilgili güncel veriler, hem vatandaşlar hem de uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine sık sık dikkat çekerken, kış aylarında yeterli yağışların olmaması durumunda İstanbul genelinde kuraklık riskinin artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, 24 Kasım Pazartesi İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, mevsimsel yağışlar, su tüketim miktarı ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

İSKİ 24 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı % 19,57 seviyesine geriledi.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

💦 Ömerli barajı 17,34

💦 Darlık barajı 28,49

💦 Elmalı barajı 50,05

💦 Terkos barajı 21,97

💦 Alibey barajı 12,19

💦 Büyükçekmece barajı 21,65

💦 Sazlıdere barajı 19,35

💦 Istrancalar barajı 21,72

💦 Kazandere barajı 1,7

💦 Pabuçdere 3,61

İSTANBUL BARAJLARINDA SULAR AZALIYOR

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri, son günlerde yapılan ölçümlere göre düşüş gösteriyor. İSKİ'nin verilerine göre, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları son haftalarda ciddi şekilde azaldı.