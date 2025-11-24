ATV CANLI İZLE | ATV canlı yayın nasıl izlenir? ATV frekans bilgileri 2025!

Türkiye'nin en çok takip edilen televizyon kanallarından biri olan ATV, diziler, haber programları, eğlence şovları ve yarışmalarla izleyicilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Kanal, hem hafta içi hem de hafta sonu yayın akışıyla geniş bir içerik yelpazesi sunuyor ve farklı yaş gruplarına hitap eden programlarıyla milyonlarca izleyici tarafından tercih ediliyor. ATV'nin ekranlara getirdiği dizi ve programlar, özellikle güncel konulara ve izleyici beklentilerine uygun olarak hazırlandığı için izleyiciler kanalın yayınlarını büyük bir merak ve heyecanla takip ediyor. Peki, ATV nasıl izlenir? ATV canlı izleme linki var mı?

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından atv, yayıncılık anlayışını yalnızca klasik ekranlarla sınırlı tutmadan, dijital çağın tüm olanaklarını izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte televizyon izleme alışkanlıkları da dönüşürken, atv bu değişime ayak uydurarak farklı platformlardan erişilebilir hale geldi.

Artık yalnızca evdeki televizyon ekranından değil; bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok cihaz üzerinden de atv canlı yayınına ulaşmak mümkün. Kanal, hem Apple hem de Android işletim sistemlerine özel geliştirilen mobil uygulamaları sayesinde, kullanıcılarına her an her yerde kesintisiz yayın deneyimi sunuyor. İzleyiciler diledikleri takdirde internet üzerinden de "atv HD" yazarak kaliteli yayın anlayışını takip edebiliyor.

ATV İZLEME SEÇENEKLERİ

ATV'yi canlı izlemek isteyenler için çeşitli seçenekler mevcut. İzleyiciler, televizyon üzerinden uydu veya dijital platformlar aracılığıyla, ya da internet üzerinden bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar aracılığıyla kanalın yayınlarını HD kalitede takip edebiliyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

2025 atv frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan taratılır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

ATV HAKKINDA

12 Temmuz 1993'te yayına başlayan atv, 90'lı yıllarda TRT 1, Star TV, Show TV ve Kanal D'den sonra yayınladığı Süper Baba, İkinci Bahar, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Mahallenin Muhtarları, İlişkiler, Gurbetçiler, Sıcak Saatler, Baba Evi, Böyle mi Olacaktı ve Affet Bizi Hocam gibi yerli dizileriyle de büyük seyirci kitlesine sahip olmuştur.

atv Avrupa ise atv kanalının Avrupa'daki izleyenlere yönelik oluşturulan kanalıdır. 16 Ekim 1997'de Türksat 1C uydusundan analog yayın yapmaya başladı. atv, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi ve filmleriyle ön plana çıkmaktadır.

ATV PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ESRA EROL'DA - TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?