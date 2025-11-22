Hafta sonu sınav var mı? 22-23 Kasım ÖSYM sınav takvimi!

Hafta sonu sınav var mı? Cumartesi ve Pazar günü hangi sınavlar yapılacak? 22-23 Kasım 2025 hafta sonu yapılacak ÖSYM sınavları ile ilgili tüm bilgiler öğrencilerle paylaşıldı. Öğrenciler, özellikle "Hafta sonu sınav var mı?" sorusunu merak ediyordu ve ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile bu soru yanıt buldu. Yayınlanan takvimde, sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, saatleri, sınav süresi ve sınav merkezleri gibi detaylar açıkça belirtildi. 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili tüm detaylar, ÖSYM'nin resmi sitesinde ve haberimizde paylaşılan bilgiler aracılığıyla takip edilebilir. Peki, 22-23 Kasım tarihlerinde sınav var mı?

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi, öğrencilerin ve velilerin hem plan yapmasını hem de sınav stresini azaltmasını sağlıyor.

ALES/3 NE ZAMAN?

23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/3) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.