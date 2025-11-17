KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? | 2026 KPSS başvuru tarihleri

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılmayı planlayan lise mezunlarının beklediği haber geldi. Şimdiye dek milyonlarca lise mezununu memur yapan sınav, her 2 yılda bir düzenleniyor ve sınavdan alınan puan, sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl süreyle geçerli oluyor. Başvuru yapabilmek için örgün ya da açık lise mezunu olmak yeterliyken herhangi bir yaş sınırı da bulunmayan sınav, her düzenlendiğinde yüz binlerce adayın katılımıyla gerçekleşiyor. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimini açıklamasıyla sınav tarihleri de netlik kazanırken 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihlerini haberimizde derledik.
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru tarihleri 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 olarak belirlenen sınavın sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
2026 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
|Kamu Personel Seçme Sınavı
|Sınav Tarihi
|Başvuru Tarihleri
|Geç Başvuru Günü
|Sonuç Açıklama Tarihi
|2026-KPSS Ortaöğretim
|25.10.2026
27.08.2026
08.09.2026
15.09.2026
16.09.2026
|19.11.2026
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA BARAJ PUANI VAR MI?
KPSS Ortaöğretim sınavında baraj puanı bulunmamakla birlikte başvurulan kurumlar, taban puanlar belirleyip bu puanlara göre alım gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yılların atama puanları ile hangi bölümlerin kaç puanla aldığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
KPSS Ortaöğretim sınavı toplam 120 sorudan oluşur ve sınav süresi 130 dakikadır.
60 soru Genel Yetenek (Türkçe + Matematik) 60 soru Genel Kültür (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Bilgiler)
60 soru Genel Kültür (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Bilgiler)
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV KONULARI
GENEL YETENEK (Türkçe – Matematik)
📌 Türkçe
- Sözcükte anlam
- Cümlede anlam
- Paragraf (yorum, ana fikir, anlatım biçimi, paragraf tamamlama)
- Dil bilgisi (fiil, isim, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem)
- Yazım kuralları
- Noktalama işaretleri
- Anlatım bozuklukları
📌 Matematik
- Temel kavramlar
- Sayılar
- Bölme – bölünebilme
- Rasyonel sayılar
- Üslü ve köklü sayılar
- Oran – orantı
- Denklem çözme
- Problemler (işçi, havuz, yaş, yüzde, kar-zarar, karışım vb.)
- Grafik ve tablo yorumlama
- Temel geometri (üçgen, dörtgen, açılar, çember, alan-çevre hesapları)
GENEL KÜLTÜR (Tarih – Coğrafya – Vatandaşlık – Güncel)
📌 Tarih
- İlk Türk devletleri
- Türk-İslam devletleri
- Osmanlı Devleti (kuruluş–yükselme–duraklama–gerileme–dağılma)
- Osmanlı kültür ve uygarlığı
- Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi
- Cepheler
- TBMM'nin açılması ve inkılaplar
- Atatürk ilkeleri
- Atatürk dönemi dış politika
📌 Coğrafya
- Türkiye'nin fiziki coğrafyası
- Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsü
- Nüfus ve yerleşme
- Ekonomik faaliyetler
- Bölgelerin coğrafi özellikleri
- Harita bilgisi
- Ulaşım ve ticaret
📌 Vatandaşlık
- Hukukun temel kavramları
- Devlet ve yönetim yapısı
- Anayasa'nın temel ilkeleri
- Yasama – yürütme – yargı
- Temel hak ve özgürlükler
- Seçim sistemi ve kamu yönetimi yapısı
📌 Güncel Bilgiler
- Türkiye'de ve dünyada güncel olaylar
- Örgütler, zirveler, anlaşmalar
- Kültürel ve sportif gelişmeler
- Ekonomik ve toplumsal gündem