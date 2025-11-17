CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? | 2026 KPSS başvuru tarihleri

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? | 2026 KPSS başvuru tarihleri

Memur olma hayali kuran lise mezunlarının heyecanla beklediği KPSS Ortaöğretim sınavının tarihi belli oldu. 2 yılda bir düzenlenen sınavda başvuru tarihleri, geç başvuru günü ve sınav tarihi, ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini açıklamasıyla netlik kazandı. KPSS Ortaöğretim meslekleri ve maaşları sebebiyle tercih edilirken sınava katılacak adaylar arama motorlarında 'KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? | 2026 lise mezunu KPSS başvuru tarihleri' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 08:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? | 2026 KPSS başvuru tarihleri

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılmayı planlayan lise mezunlarının beklediği haber geldi. Şimdiye dek milyonlarca lise mezununu memur yapan sınav, her 2 yılda bir düzenleniyor ve sınavdan alınan puan, sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl süreyle geçerli oluyor. Başvuru yapabilmek için örgün ya da açık lise mezunu olmak yeterliyken herhangi bir yaş sınırı da bulunmayan sınav, her düzenlendiğinde yüz binlerce adayın katılımıyla gerçekleşiyor. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimini açıklamasıyla sınav tarihleri de netlik kazanırken 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihlerini haberimizde derledik.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru tarihleri 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 olarak belirlenen sınavın sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme SınavıSınav TarihiBaşvuru TarihleriGeç Başvuru GünüSonuç Açıklama Tarihi
2026-KPSS Ortaöğretim25.10.2026

27.08.2026

08.09.2026

15.09.2026

16.09.2026

19.11.2026

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA BARAJ PUANI VAR MI?

KPSS Ortaöğretim sınavında baraj puanı bulunmamakla birlikte başvurulan kurumlar, taban puanlar belirleyip bu puanlara göre alım gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yılların atama puanları ile hangi bölümlerin kaç puanla aldığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS Ortaöğretim sınavı toplam 120 sorudan oluşur ve sınav süresi 130 dakikadır.

60 soru Genel Yetenek (Türkçe + Matematik)

60 soru Genel Kültür (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Bilgiler)

2024 KPSS verileri

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV KONULARI

GENEL YETENEK (Türkçe – Matematik)

📌 Türkçe

  • Sözcükte anlam

  • Cümlede anlam

  • Paragraf (yorum, ana fikir, anlatım biçimi, paragraf tamamlama)

  • Dil bilgisi (fiil, isim, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem)

  • Yazım kuralları

  • Noktalama işaretleri

  • Anlatım bozuklukları

📌 Matematik

  • Temel kavramlar

  • Sayılar

  • Bölme – bölünebilme

  • Rasyonel sayılar

  • Üslü ve köklü sayılar

  • Oran – orantı

  • Denklem çözme

  • Problemler (işçi, havuz, yaş, yüzde, kar-zarar, karışım vb.)

  • Grafik ve tablo yorumlama

  • Temel geometri (üçgen, dörtgen, açılar, çember, alan-çevre hesapları)

GENEL KÜLTÜR (Tarih – Coğrafya – Vatandaşlık – Güncel)

📌 Tarih

  • İlk Türk devletleri

  • Türk-İslam devletleri

  • Osmanlı Devleti (kuruluş–yükselme–duraklama–gerileme–dağılma)

  • Osmanlı kültür ve uygarlığı

  • Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi

  • Cepheler

  • TBMM'nin açılması ve inkılaplar

  • Atatürk ilkeleri

  • Atatürk dönemi dış politika

📌 Coğrafya

  • Türkiye'nin fiziki coğrafyası

  • Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsü

  • Nüfus ve yerleşme

  • Ekonomik faaliyetler

  • Bölgelerin coğrafi özellikleri

  • Harita bilgisi

  • Ulaşım ve ticaret

📌 Vatandaşlık

  • Hukukun temel kavramları

  • Devlet ve yönetim yapısı

  • Anayasa'nın temel ilkeleri

  • Yasama – yürütme – yargı

  • Temel hak ve özgürlükler

  • Seçim sistemi ve kamu yönetimi yapısı

📌 Güncel Bilgiler

  • Türkiye'de ve dünyada güncel olaylar

  • Örgütler, zirveler, anlaşmalar

  • Kültürel ve sportif gelişmeler

  • Ekonomik ve toplumsal gündem

F.Bahçe'den Rüdiger bombası!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Beşiktaş’ta taktik savaşı! Rafa Silva için yeni hamle
Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Masa yoğun: C-130 faciası, Terörsüz Türkiye, Suriye, Gazze...
Tedesco'dan flaş santrfor kararı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan flaş santrfor kararı! Tedesco'dan flaş santrfor kararı! 09:51
Almanya-Slovakya maçı detayları! Almanya-Slovakya maçı detayları! 09:39
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye! 09:11
Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı ne zaman? 09:01
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:15
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 01:15
Daha Eski
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva teklifi! 00:32
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 00:30
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 00:30