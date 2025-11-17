KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? | 2026 KPSS başvuru tarihleri

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılmayı planlayan lise mezunlarının beklediği haber geldi. Şimdiye dek milyonlarca lise mezununu memur yapan sınav, her 2 yılda bir düzenleniyor ve sınavdan alınan puan, sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl süreyle geçerli oluyor. Başvuru yapabilmek için örgün ya da açık lise mezunu olmak yeterliyken herhangi bir yaş sınırı da bulunmayan sınav, her düzenlendiğinde yüz binlerce adayın katılımıyla gerçekleşiyor. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimini açıklamasıyla sınav tarihleri de netlik kazanırken 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihlerini haberimizde derledik.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru tarihleri 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 olarak belirlenen sınavın sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

2026 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Geç Başvuru Günü Sonuç Açıklama Tarihi 2026-KPSS Ortaöğretim 25.10.2026 27.08.2026 08.09.2026 15.09.2026 16.09.2026 19.11.2026

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA BARAJ PUANI VAR MI?

KPSS Ortaöğretim sınavında baraj puanı bulunmamakla birlikte başvurulan kurumlar, taban puanlar belirleyip bu puanlara göre alım gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yılların atama puanları ile hangi bölümlerin kaç puanla aldığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS Ortaöğretim sınavı toplam 120 sorudan oluşur ve sınav süresi 130 dakikadır.

60 soru Genel Yetenek (Türkçe + Matematik) 60 soru Genel Kültür (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Bilgiler)

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV KONULARI

GENEL YETENEK (Türkçe – Matematik)

📌 Türkçe

Sözcükte anlam

Cümlede anlam

Paragraf (yorum, ana fikir, anlatım biçimi, paragraf tamamlama)

Dil bilgisi (fiil, isim, zamir, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem)

Yazım kuralları

Noktalama işaretleri

Anlatım bozuklukları

📌 Matematik

Temel kavramlar

Sayılar

Bölme – bölünebilme

Rasyonel sayılar

Üslü ve köklü sayılar

Oran – orantı

Denklem çözme

Problemler (işçi, havuz, yaş, yüzde, kar-zarar, karışım vb.)

Grafik ve tablo yorumlama

Temel geometri (üçgen, dörtgen, açılar, çember, alan-çevre hesapları)

GENEL KÜLTÜR (Tarih – Coğrafya – Vatandaşlık – Güncel)

📌 Tarih

İlk Türk devletleri

Türk-İslam devletleri

Osmanlı Devleti (kuruluş–yükselme–duraklama–gerileme–dağılma)

Osmanlı kültür ve uygarlığı

Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi

Cepheler

TBMM'nin açılması ve inkılaplar

Atatürk ilkeleri

Atatürk dönemi dış politika

📌 Coğrafya

Türkiye'nin fiziki coğrafyası

Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsü

Nüfus ve yerleşme

Ekonomik faaliyetler

Bölgelerin coğrafi özellikleri

Harita bilgisi

Ulaşım ve ticaret

📌 Vatandaşlık

Hukukun temel kavramları

Devlet ve yönetim yapısı

Anayasa'nın temel ilkeleri

Yasama – yürütme – yargı

Temel hak ve özgürlükler

Seçim sistemi ve kamu yönetimi yapısı

📌 Güncel Bilgiler