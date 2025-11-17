CANLI SKOR ANA SAYFA
17 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç?

17 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç?

17 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul’da özellikle kurak geçen aylardan sonra barajlardaki su seviyesi, şehrin içme suyu ihtiyacını doğrudan etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla şehrin büyük barajlarındaki doluluk oranları değişkenlik gösteriyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 08:42
17 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları: İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç?

17 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranları bugün kamuoyunun gündeminde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan veriler, şehrin barajlarındaki mevcut su seviyesini gözler önüne seriyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Büyükçekmece, Ömerli, Alibey, Sazlıdere ve Terkos barajları, doluluk oranlarıyla dikkat çekiyor. 17 Kasım baraj doluluk oranları yüzde kaç? İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum nedir? Bugün itibarıyla barajların toplam doluluk oranı geçen haftaya göre küçük bir artış gösteriyor. İSKİ, baraj doluluk oranlarını düzenli olarak güncelleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

17 Kasım baraj doluluk oranları güncellenecektir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

17 Kasım baraj doluluk oranları güncellenecektir.

Ömerli Barajı: %18,38

Darlık Barajı: %30,42

Elmalı Barajı: %51,93

Terkos Barajı: %23,89

Alibey Barajı: %13,05

Büyükçekmece Barajı: %23,27

Sazlıdere Barajı: %20,8

Istrancalar Barajı: %17,73

Kazandere Barajı: %2,64

Pabuçdere Barajı: %4,7

