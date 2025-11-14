Cuma hutbesi pdf | 14 Kasım 2025 Cuma hutbesi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Her hafta Türkiye’nin dört bir yanında camilerde okutulan Cuma hutbesi, bu hafta da Müslümanların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren hutbenin konusunu araştıran vatandaşlar için 14 Kasım Cuma tarihli Cuma hutbesi belli oldu. Öğle saatinde camilere akın eden vatandaşlara okunan ve manevi atmosferde bir araya gelen cemaatin birlik içinde ibadet etmesine vesile olan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu 'Vatan ve Millet Ruhumuz' olarak belirlendi. Ülke genelinde aynı anda okunan hutbenin detayları haberimizde...

14 Kasım 2025 Cuma 07:33



Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftaki Cuma hutbesini açıkladı. Konusu 'Vatan ve Millet Ruhumu' olan hutbede, birlik, dayanışma ve manevi sorumluluklara dikkat çekildi. Toplumsal huzurun ancak güçlü bir iman, sağlam bir aile yapısı ve vatan, millet bilinciyle korunabileceği vurgulanan hutbede, Müslümanların, kardeşlik duygusunu pekiştirerek iyiliği yayma ve kötülükten uzak durma konusunda daha duyarlı olmaları gerektiği ifade edildi. Her hafta tüm yurtta camilerde yoğun katılımla okunan Cuma hutbesinin konusu, pdf'i ve sesli dinleme seçeneği haberimizde...

👉Diyanet İşleri Başkanlığı CUMA HUTBESİ👈

VATAN VE MİLLET RUHUMUZ

Muhterem Müslümanlar!

Bizler için yalnızca bir toprak parçası olmayan vatan; bağımsızlığımızın sembolü, şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı mukaddes bir emanetidir. Kahraman milletimizin her türlü hayâsızca akına göğsünü siper ettiği, uğruna; canını, cananını, hatta bütün varını verdiği, ulvi değerleri yaşatmak için gazi olduğu, şehadet şerbetini içip Hakk'a yürüdüğü cennet yurdumuzdur. Vatan; içerisinde huzur ve güvenle yaşadığımız, hür olmanın onurunu tattığımız, istikbâlin umudunu taşıdığımız, âlimler, arifler, erenler diyarıdır.

Cuma hutbesi konusu 14 Kasım

Aziz Müminler!

'Vatan' deyince her şeyi unutup ileri atılan kahraman ordumuz ve Mehmetçiğimizi hayırla yâd etmek hepimiz için bir borçtur. Adını Fahr-i Kâinat Efendimizin adıyla anıp 'Mehmetçik' dediğimiz kahramandır o… 'Peygamber Ocağı' yuvasıdır onun! Güçlü, atılgan, zeki, becerikli ve gözü pektir! Daima ön safta olmak ister; asla durmaz, durmak nedir bilmez. Cepheden cepheye koşarken her türlü zorluğa göğüs gerer, vatan sevgisini daima ileride, en önde tutar ve 'Vatan sağ olsun!' der, 'Yeter ki vatan sağ olsun!' Şairin dediği gibi;

Şehitler tepesi boş değil,

Toprağını kahramanlar bekliyor!

Ve bir bayrak dalgalanmak için;

Rüzgâr bekliyor!

Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye

Yattığı toprak belli,

Tuttuğu bayrak belli,

Kim demiş meçhul asker diye?

CUMA HUTBESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Cuma hutbesi pdf

Kıymetli Müslümanlar!

Kur'an-ı Kerim, bu iman ve aşkla toprağa düşen canları, şehitler tepesini boş bırakmayan kahramanları şöyle anlatmaktadır: "Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Bilâkis onlar diridirler; Rableri katında rızıklara mazhar olmaktadırlar." Cenâb-ı Hakk'ın bu müjdesine nail olmak isteyen kahraman ordumuz, geceleri gündüze, gündüzleri geceye sığdırmak için zamanı ve mekânı unutmuş, koşmaktadır. Mehmetçiğimiz, bugün; kanıyla, canıyla, her şeyiyle büyük bir mücadele içindedir. Sadece ülkemiz sınırlarında değil, ayak bastığı her yerde; sınır ötelerinde, gönül coğrafyamızda, garip sesinin, mazlum çığlığının yankılandığı her köşede insanlık onuru, iffet ve namusu ayakaltında kalmaktan kurtuluyor. Bu öyle bir insanlık mücadelesi ki, "Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz" buyuran Yüce Kitabımız, barış yolunda bu kutlu askere, İslam'ın son ordusuna, kahraman neferlerimize umut oluyor. Onları yeryüzü mazlumlarının duasına mazhar kılıyor. Şair bu hususu ne kadar da güzel ifade ediyor:

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi!

Senin uğrunda ölen ordu, budur yâ Rabbi!

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın

Cuma Hutbesi: Vatan ve Millet Ruhumuzdur

CUMA HUTBESİ SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Değerli Müminler!

Devletimizin bütünlüğü, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmek; bize medeniyetler kurduran, zaferden zafere koşturan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak ve bunları gelecek nesillere aktarmak, birlik ve beraberliğimizi sekteye uğratmamak, aramıza fitne ve fesat tohumları ekmek isteyenlere karşı uyanık olmak, kardeşliğimizden asla ödün vermemek üzerimize düşen bir borçtur.

Bu vesileyle Bedir'den Malazgirt'e, İstanbul'un Fethi'nden Çanakkale'ye, İstiklâl Harbi'nden 15 Temmuz'a, kelime-i tevhidin nurunun aziz milletimizin ve kutlu devletimizin üzerine düştüğü ilk günden bugüne kadar î'lây-i kelimetullah aşkıyla üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan için canlarını feda eden, ayrıca geçtiğimiz Salı günü elem verici uçak kazasında şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi ve devlet büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Milletimiz var olsun, devletimiz ilelebet payidar olsun.

Hutbemizi Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu müjdeleriyle bitirmek istiyorum: "İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz: Biri, Allah korkusundan ağlayan gözdür. İkincisi ise gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren gözdür!"


