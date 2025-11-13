CANLI SKOR ANA SAYFA
Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

2025 yılında araç sahipleri için kış lastiği takma zorunluluğu yeniden yürürlüğe girecek. Karayollarında güvenliği artırmak amacıyla hayata geçirilen bu uygulama, özellikle ağır kış şartlarında sürücüleri korumayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 08:56 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 07:46
Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

2025 yılında şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu daha erken başlıyor. Önceki yıllarda dört ay süren uygulama, bu sezon beş aya çıkarıldı ve 1 Kasım 2025 itibarıyla başlayacak. Yetkililer, bu uygulamanın trafik kazalarını minimuma indirmek ve kış şartlarında yol güvenliğini artırmak açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, kış lastiği kullanımının sadece sürücüler için değil, yolcuların ve diğer araçların güvenliği açısından da kritik olduğunu belirtti. Peki, kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 kış lastiği uygulaması 1 Kasım 2025 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan tüm ticari araçların kış lastiği kullanması zorunlu olacak. Uygulama, özellikle kar, buzlanma ve yağışlı hava koşullarında sürücülerin kontrolü kaybetmesini önlemeyi hedefliyor.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, "Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık." diye konuştu.

Zorunlu kış lastiği uygulaması

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği takmayan araç sahipleri için ceza uygulanacak. 2025 yılında kış lastiği takmama cezası, araç türüne göre değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 2.500 TL civarında. Yetkililer, bu cezaların hem trafik güvenliğini artırmak hem de sürücüleri bilinçlendirmek için uygulandığını belirtiyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastikleri, özellikle düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırıyor, fren mesafesini kısaltıyor ve kayma riskini en aza indiriyor. Uzmanlar, ticari araçların yoğun olarak kullandığı şehirlerarası güzergahlarda kış lastiği uygulamasının kazaları önlemede kritik rol oynadığını belirtiyor. Bu nedenle sürücülerin, hem trafik güvenliği hem de cezadan kaçınmak için lastiklerini belirtilen tarihlerde değiştirmeleri hayati önem taşıyor. 2025 kış sezonu, güvenli bir sürüş için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

