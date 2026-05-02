Galatasaray kaybederse ne olur? GS Samsunspor maç özeti!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında alacağı sonuç, şampiyonluk yarışının kaderini doğrudan etkileyebilir. Sarı-kırmızılıların olası puan kaybı ihtimali, "Galatasaray kaybederse şampiyonluk gider mi?" ve "Samsunspor maçını kaybederse ne olur?" sorularını gündemin ilk sırasına taşıdı. Ligde 74 puanla zirvede bulunan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor. Bu nedenle Samsunspor karşısında alınacak bir mağlubiyet, matematiksel olarak şampiyonluğu bitirmese de yarışın yeniden alevlenmesine neden olabilir. Özellikle Fenerbahçe'nin haftayı galibiyetle kapatması halinde puan farkı 4'e düşecek ve kalan haftalar daha kritik hale gelecek.

GALATASARAY KAYBEDERSE ŞAMPİYONLUK GİDER Mİ?

Ligin zirvesinde 74 puanla oturan Galatasaray, Samsunspor karşısında alacağı bir mağlubiyet durumunda şampiyonluk kupasını bu gece kaldırma şansını yitirecek. Sarı-kırmızılı camia galibiyete kilitlenmişken, olası bir puan kaybı gözleri Kadıköy'e çevirecek.

Eğer Galatasaray kaybeder ve en yakın takipçisi Fenerbahçe kazanırsa, puan farkı 4'e düşecek. Bu durum, ligin bitimine 2 hafta kala heyecanın doruğa çıkması anlamına geliyor.