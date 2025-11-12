CANLI SKOR ANA SAYFA
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları tam liste | 2025 personel kurası

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları tam liste | 2025 personel kurası

Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 işçiyi bünyesine katacağı kura çekilişi sona erdi. 13 Ekim'e kadar devam eden işçi alım ilanına başvuruda bulunanlar arasında yapılan kura çekiminde adı çıkan kişiler, sözlü ya da yazılı sınav düzenlenmeden, doğrudan atamaya hak kazandı. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayımlanan kura çekilişinin ardından sonuçlar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayımlandı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları listesi...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 14:33



Sağlık Bakanlığı kura sonuçları tam liste | 2025 personel kurası

Sağlık Bakanlığı'nın taşrada görev alacak 2 bin 764 sürekli işçi alımı kurası çekildi. Binlerce kişinin başvurduğu kuranın çekilişi, bakanlığın Youtube resmi kanalından canlı olarak yayımlandı. Asil ve yedek isimlerin belirlendiği çekilişte ismi çıkan adaylar, herhangi bir mülakat ya da sınava katılmadan, doğrudan atanmaya hak kazandı. Şartları karşılayan tüm adayların başvurabildiği 2 bin 764 sürekli işçi alım kurasında detayları sizler için derledik.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI TAM LİSTE için tıklayın

KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ 17.00'DE AÇIKLANACAK

12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında Ankara'daki Bilkent Yerleşkesinde Noter katılımı ve tespiti ile canlı olarak yayımlanan kura çekilişinde, atamaya hak kazanan asil ve yedekler belirlendi. Çekilişin ardından, asıl ve yedek aday listeleri ile atamaya ilişkin tüm duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayımlandı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Başvuru sahipleri, kura sonuçlarını aynı gün saat 17:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ayrıca öğrenebilecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI TAM LİSTE asil ve yedekler

HANGİ İLLERDEN ALIM YAPILDI?

Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapıldı. Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlendi.

1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili.

İSTANBUL Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayın

GAZİANTEP Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayın

ERZİNCAN Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayın

RİZE Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayın

AYDIN Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayın

ELAZIĞ Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayın

MERSİN Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayın

KAHRAMANMARAŞ Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayın

ORDU Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayın

SAMSUN Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayın

ŞANLIURFA Sağlık Bakanlığı kura sonuçları için tıklayın

LİSTEDE ADI OLANLAR (ATANANLAR) NE YAPMALI?

Kurada isimleri belirlenen adaylardan asıl listede yer alanlar, gerekli belgeleri teslim ederek atama işlemlerine başlayacak. Yedek adaylar ise boş kalan kadrolar için sırayla çağrılacak.

