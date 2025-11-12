Sağlık Bakanlığı kura sonuçları tam liste | 2025 personel kurası

Sağlık Bakanlığı'nın taşrada görev alacak 2 bin 764 sürekli işçi alımı kurası çekildi. Binlerce kişinin başvurduğu kuranın çekilişi, bakanlığın Youtube resmi kanalından canlı olarak yayımlandı. Asil ve yedek isimlerin belirlendiği çekilişte ismi çıkan adaylar, herhangi bir mülakat ya da sınava katılmadan, doğrudan atanmaya hak kazandı. Şartları karşılayan tüm adayların başvurabildiği 2 bin 764 sürekli işçi alım kurasında detayları sizler için derledik.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI TAM LİSTE için tıklayın

KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ 17.00'DE AÇIKLANACAK

12 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00-18.00 arasında Ankara'daki Bilkent Yerleşkesinde Noter katılımı ve tespiti ile canlı olarak yayımlanan kura çekilişinde, atamaya hak kazanan asil ve yedekler belirlendi. Çekilişin ardından, asıl ve yedek aday listeleri ile atamaya ilişkin tüm duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden yayımlandı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Başvuru sahipleri, kura sonuçlarını aynı gün saat 17:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ayrıca öğrenebilecektir."

HANGİ İLLERDEN ALIM YAPILDI?

Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapıldı. Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlendi.

1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili.

LİSTEDE ADI OLANLAR (ATANANLAR) NE YAPMALI?

Kurada isimleri belirlenen adaylardan asıl listede yer alanlar, gerekli belgeleri teslim ederek atama işlemlerine başlayacak. Yedek adaylar ise boş kalan kadrolar için sırayla çağrılacak.